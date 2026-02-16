iQ Megalit : sol PVC graphique et lumineux
Le coloris du sol peut changer toute l’atmosphère d’une pièce. Inspirée de minéraux naturels nobles, composée des 2 designs Pearl et Graphite, la gamme iQ Megalit s’inspire des tendances actuelles aux dessins graphiques et aux couleurs modernes pour un rendu premium.
Ses larges paillettes reflètent la lumière telles les facettes d’une pierre précieuse : elles donnent une profondeur unique au motif. Sa palette de couleurs Pearl, neutres et douces, couvre les gris, beiges, pastels : pour une atmosphère calme, relaxante, ou pour une zone fonctionnelle. Les couleurs Graphite sont fortes et dynamiques, pour inventer des espaces vibrants ou contrastés lorsqu’associés avec les neutres.
Matériaux (détail) :
- PVC vinyle hétérogène
- Couche décor imprimée
- Couche d’usure transparente
- Matière plastique
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Design minéral exceptionnel
Idéal pour les zones de trafic intense
Propriété exclusive de restauration par lustrage à sec, nouveau traitement de surface
Le coût d’entretien le plus attractif du marché
Sélection Circulaire
25,5 % de contenu recyclé
100 % recyclable
Sans phtalate
Taux d’émission COV 100 fois inférieur à la norme
Fabriqué en Suède
Matériaux
- Plastique
- PVC
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Logement collectif
- Santé
Fichiers à télécharger
Aquasens : solutions pour salles d’eau conçues pour garantir sécurité et bien-être
Optimisez le confort et la sécurité des salles d’eau avec notre nouvelle gamme pour établissements de santé Améliorez le confort, la sécurité et...
ProtectWALL 1.5 : protection murale vinyle renforcée
Conçu pour les couloirs et les chambres de patients dans des environnements très exigeants, ProtectWALL 1.5 est un revêtement mural en vinyle haute performance qui protège les...
ProtectWALL CR : revêtement mural salle blanche
Conçu pour les laboratoires et les salles blanches, ProtectWALL CR est un revêtement mural en vinyle haute performance qui protège les murs contre les chocs, les rayures et les taches. Souple...
iQ Granit Acoustic : sol vinyle acoustique 15 dB
La collection iQ Granit Acoustic est conçue pour réduire de 15 dB les bruits de chocs, idéal dans les espaces à fortes sollicitations et où le confort est primordial. Un...
iQ Toro SC : sol conducteur pour zones sensibles
Idéal pour conduire les charges électrostatiques et protéger ainsi les équipements sensibles (salle blanche, blocs d'opération, radiologie, informatique, électronique...),...
ICONIK Pro 70 : sol PVC confort et adhérence
ICONIK Pro 70 propose une collection raffinée de sols vinyles aux décors chaleureux et naturels, avec des designs bois, béton et céramique pour créer un environnement...
ICONIK Resist : sol vinyle design et durable
Notre collection la plus vendue, déclinée dans une gamme de designs intemporels : la collection de revêtements de sol en vinyle ICONIK Resist offre une sensation de fermeté tout...
ICONIK ResistTex : sol vinyle rénovation facile
La collection de sols vinyles ICONIK ResistTex pour la maison est la solution idéale pour une rénovation facile. Son envers textile spécial permet de masquer les petites imperfections...
iD Inspiration Loose-Lay : sol rénovation rapide
Idéal pour la rénovation rapide, le revêtement iD Inspiration Loose-Lay nécessite peu de préparation du support grâce à son épaisseur et son envers...
iQ Eminent : sol ultra résistant ERP intensifs
La collection iQ Eminent est conçue pour résister à l’usure et au poinçonnement, idéal dans les espaces à fortes sollicitations tels que les établissements...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
L'actualité de la marque
Les vidéos de la marque
Comment lire les passeports environnementaux pour obtenir des certifications de bâtiments durables ?
Dans cette vidéo instructive, nous vous guidons à travers la lecture des passeports environnementaux.
Développez vos objectifs avec le programme de collecte et de recyclage ReStart® de Tarkett
Rejoignez le programme ReStart® pour donner une seconde vie à vos revêtements de sol en fin d'usage et éviter que les matériaux ne finissent à la décharge ou à l’incinération.