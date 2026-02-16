Podcast
iQ Megalit : sol PVC graphique et lumineux

TARKETT

Le coloris du sol peut changer toute l’atmosphère d’une pièce. Inspirée de minéraux naturels nobles, composée des 2 designs Pearl et Graphite, la gamme iQ Megalit s’inspire des tendances actuelles aux dessins graphiques et aux couleurs modernes pour un rendu premium.

Ses larges paillettes reflètent la lumière telles les facettes d’une pierre précieuse : elles donnent une profondeur unique au motif. Sa palette de couleurs Pearl, neutres et douces, couvre les gris, beiges, pastels : pour une atmosphère calme, relaxante, ou pour une zone fonctionnelle. Les couleurs Graphite sont fortes et dynamiques, pour inventer des espaces vibrants ou contrastés lorsqu’associés avec les neutres.

Matériaux (détail) :

  • PVC vinyle hétérogène
  • Couche décor imprimée
  • Couche d’usure transparente
  • Matière plastique

Caractéristiques techniques

Design minéral exceptionnel
Idéal pour les zones de trafic intense
Propriété exclusive de restauration par lustrage à sec, nouveau traitement de surface
Le coût d’entretien le plus attractif du marché
Sélection Circulaire
25,5 % de contenu recyclé
100 % recyclable
Sans phtalate
Taux d’émission COV 100 fois inférieur à la norme
Fabriqué en Suède

  • Plastique
  • PVC

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Logement collectif
  • Santé

TARKETT - Batiweb

Fondé en 1886, Tarkett est l'un des leaders mondiaux du secteur des revêtements...

1 Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200
92919 Paris La Défense Cedex
France

