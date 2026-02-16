iQ Megalit : sol PVC graphique et lumineux

Le coloris du sol peut changer toute l’atmosphère d’une pièce. Inspirée de minéraux naturels nobles, composée des 2 designs Pearl et Graphite, la gamme iQ Megalit s’inspire des tendances actuelles aux dessins graphiques et aux couleurs modernes pour un rendu premium.

Ses larges paillettes reflètent la lumière telles les facettes d’une pierre précieuse : elles donnent une profondeur unique au motif. Sa palette de couleurs Pearl, neutres et douces, couvre les gris, beiges, pastels : pour une atmosphère calme, relaxante, ou pour une zone fonctionnelle. Les couleurs Graphite sont fortes et dynamiques, pour inventer des espaces vibrants ou contrastés lorsqu’associés avec les neutres.

Matériaux (détail) :