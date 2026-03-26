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iQ Motion : revêtement vinyle design haute durabilité

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TARKETT
iQ Motion : revêtement vinyle design haute durabilité - Batiweb

Dernière nouveauté de la gamme de revêtements de sol vinyles homogènes iQ de Tarkett, iQ Motion associe l’excellence technique qui fait la renommée de la collection iQ à une nouvelle expression esthétique rayonnante.

Dotée d’une palette raffinée de 16 tons naturels, iQ Motion s’inspire du motif terrazzo intemporel. Son design captivant marie un fond neutre et apaisant à un mélange dynamique de 6 accents de deux tailles, avec des finitions à la fois opaques et nacrées.

Parfaitement adapté à tous les bâtiments recevant du public (santé, grand âge, bureaux, éducation, commerces…), iQ Motion allie durabilité exceptionnelle et facilité d’entretien. Conçu pour résister au trafic intense et aux charges lourdes, il bénéficie d’une garantie de 20 ans et facilite le déplacement des charges, pour un confort d’usage optimal.

Matériaux (détail) :

  • PVC vinyle hétérogène
  • Couche décor imprimée bois
  • Couche d’usure transparente
  • Matière plastique

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Traitement de surface iQ Pur, grainage lisse
Haute sécurité face aux chutes (R10)
Offre une garantie de 20 ans
Empreinte carbone sur 25 ans: 7.4 kg CO2 /m²
25,5% de contenu recyclé via ReStart®
100% recyclable même en fin de vie
Fabriqué en Suède
Classé ISO 4 pour les salles blanches

Matériaux

  • Plastique
  • PVC

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé

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