iQ Motion : revêtement vinyle design haute durabilité

Dernière nouveauté de la gamme de revêtements de sol vinyles homogènes iQ de Tarkett, iQ Motion associe l’excellence technique qui fait la renommée de la collection iQ à une nouvelle expression esthétique rayonnante.

Dotée d’une palette raffinée de 16 tons naturels, iQ Motion s’inspire du motif terrazzo intemporel. Son design captivant marie un fond neutre et apaisant à un mélange dynamique de 6 accents de deux tailles, avec des finitions à la fois opaques et nacrées.

Parfaitement adapté à tous les bâtiments recevant du public (santé, grand âge, bureaux, éducation, commerces…), iQ Motion allie durabilité exceptionnelle et facilité d’entretien. Conçu pour résister au trafic intense et aux charges lourdes, il bénéficie d’une garantie de 20 ans et facilite le déplacement des charges, pour un confort d’usage optimal.

Matériaux (détail) :