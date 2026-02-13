Podcast
TX Classic : sol PVC performant et design 2,60 mm

TARKETT

Optez pour la performance et le design avec le revêtement de sol TX Classic, un PVC en vinyle expansé idéal pour les chambres, salons et autres pièces à vivre.

Affichant une efficacité acoustique au bruit de choc de 19dB et sonorité à la marche de classe A, il offre une épaisseur totale de 2,60 mm et une couche d'usure de 0,25 mm. Résistant au feu, il ne craint pas non plus la lumière. 100 % recyclable, il est garanti 10 ans. Disponible en 8 designs, le PVC TX Classic s'adaptera parfaitement aux intérieurs modernes, mais aussi aux plus traditionnels.

Matériaux (détail) :

  • PVC vinyle
  • Revêtement de sol plastique
  • Couche décor imprimée
  • Surface technique
  • Matières plastiques

Fiche technique

Caractéristiques techniques

8 designs
Efficacité acoustique 19 dB
Traitement de surface TopClean XP
Résiste aux rayures et aux taches
Facile à nettoyer et entretenir
100 % recyclable avec 22 % de contenu recyclé
Fabriqué en Allemagne

Matériaux

  • Plastique
  • PVC

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif

TARKETT - Batiweb

Fondé en 1886, Tarkett est l'un des leaders mondiaux du secteur des revêtements...

1 Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200
92919 Paris La Défense Cedex
France

