TX Classic : sol PVC performant et design 2,60 mm

Optez pour la performance et le design avec le revêtement de sol TX Classic, un PVC en vinyle expansé idéal pour les chambres, salons et autres pièces à vivre.

Affichant une efficacité acoustique au bruit de choc de 19dB et sonorité à la marche de classe A, il offre une épaisseur totale de 2,60 mm et une couche d'usure de 0,25 mm. Résistant au feu, il ne craint pas non plus la lumière. 100 % recyclable, il est garanti 10 ans. Disponible en 8 designs, le PVC TX Classic s'adaptera parfaitement aux intérieurs modernes, mais aussi aux plus traditionnels.

Matériaux (détail) :