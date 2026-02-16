Distinction 190 : parquet bois authentique et durable

La gamme Distinction 190 célèbre la création de la nature, la force intrinsèque du bois et sa capacité à résister à l'épreuve du temps.

Une palette de teintes de caractère, allant du foncé au clair, constitue la base d'une gamme qui permet à tout intérieur de sortir de l'ordinaire. Distinction 190 propose un brossage encore plus profond sur certaines teintes et finitions huilées pour une plus grande authenticité.

Matériaux (détail) :