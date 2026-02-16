Podcast
Distinction 190 : parquet bois authentique et durable

TARKETT

La gamme Distinction 190 célèbre la création de la nature, la force intrinsèque du bois et sa capacité à résister à l'épreuve du temps.

Une palette de teintes de caractère, allant du foncé au clair, constitue la base d'une gamme qui permet à tout intérieur de sortir de l'ordinaire. Distinction 190 propose un brossage encore plus profond sur certaines teintes et finitions huilées pour une plus grande authenticité.

Matériaux (détail) :

  • Chêne 

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Fabriqué en Europe
Parquet monolames
2 ou 4 mini-chanfreins
Finition vernis mat et huilée
Lames de bois avec ou sans nœuds
La chaleur d'une lame plus large
Idéale pour les pièces de vie

Matériaux

  • Bois

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
TARKETT - Batiweb

Fondé en 1886, Tarkett est l'un des leaders mondiaux du secteur des revêtements...

1 Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200
92919 Paris La Défense Cedex
France

Plus d'informations


