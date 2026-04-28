Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Lames bois 32 mm DIRICKX – Occultation bois pour clôture AXIS® Line

Partager le produit
DIRICKX

Les lames bois 32 mm DIRICKX ont été spécialement conçues pour le poteau AXIS® Line, un poetau sans  encoches, afin d’offrir une occultation en bois élégante, naturelle et performante.

Associées au poteau AXIS® Line, les lames bois permettent d’atteindre une occultation jusqu’à 2,20 m, pour répondre aux projets nécessitant davantage d’intimité.

Le poteau AXIS® Line  est la continuité du poteau AXIS, reconnu comme le poteau le plus résistant du marché. Cette solution lames bois - poteau AXIS® Line combine esthétisme, chaleur du bois et haute performance pour les clôtures résidentielles, tertiaires ou collectives.

Matériaux (détail) :

  • Lattes en pin du nord traité autoclave 4

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Compatible avec le poteau AXIS® Line
Occultation jusqu’à 2,20 m avec l’association au poteau AXIS® Line
Épaisseur : 32 mm
Hauteur utile : 130 mm
Longueur : 1,92 m.
2 typologies de lames : lame intermédiaire et lame de finition
Lattes en pin du nord traité autoclave 4
Garantie 10 ans contre les insectes xylophages
Pigmenté marron
Inspiré du poteau AXIS, reconnu pour sa très haute résistance
Certifié PEFC

Matériaux

  • Bois

Labels et certifications

  • Certification PEFC

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

DIRICKX - Batiweb

DIRICKX, 1er fabricant français de clôtures et portails depuis plus de 100 ans. DIRICKX...

Le Bas Rocher
53800 CONGRIER
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.