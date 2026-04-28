Lames bois 32 mm DIRICKX – Occultation bois pour clôture AXIS® Line
Les lames bois 32 mm DIRICKX ont été spécialement conçues pour le poteau AXIS® Line, un poetau sans encoches, afin d’offrir une occultation en bois élégante, naturelle et performante.
Associées au poteau AXIS® Line, les lames bois permettent d’atteindre une occultation jusqu’à 2,20 m, pour répondre aux projets nécessitant davantage d’intimité.
Le poteau AXIS® Line est la continuité du poteau AXIS, reconnu comme le poteau le plus résistant du marché. Cette solution lames bois - poteau AXIS® Line combine esthétisme, chaleur du bois et haute performance pour les clôtures résidentielles, tertiaires ou collectives.
Matériaux (détail) :
- Lattes en pin du nord traité autoclave 4
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Compatible avec le poteau AXIS® Line
Occultation jusqu’à 2,20 m avec l’association au poteau AXIS® Line
Épaisseur : 32 mm
Hauteur utile : 130 mm
Longueur : 1,92 m.
2 typologies de lames : lame intermédiaire et lame de finition
Lattes en pin du nord traité autoclave 4
Garantie 10 ans contre les insectes xylophages
Pigmenté marron
Inspiré du poteau AXIS, reconnu pour sa très haute résistance
Certifié PEFC
Matériaux
- Bois
Labels et certifications
- Certification PEFC
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
Les tags associés
- Clôture
- Dirickx
- Aménagement extérieur
- Occultations
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