Lames bois 32 mm DIRICKX – Occultation bois pour clôture AXIS® Line

Les lames bois 32 mm DIRICKX ont été spécialement conçues pour le poteau AXIS® Line, un poetau sans encoches, afin d’offrir une occultation en bois élégante, naturelle et performante.

Associées au poteau AXIS® Line, les lames bois permettent d’atteindre une occultation jusqu’à 2,20 m, pour répondre aux projets nécessitant davantage d’intimité.

Le poteau AXIS® Line est la continuité du poteau AXIS, reconnu comme le poteau le plus résistant du marché. Cette solution lames bois - poteau AXIS® Line combine esthétisme, chaleur du bois et haute performance pour les clôtures résidentielles, tertiaires ou collectives.

Matériaux (détail) :