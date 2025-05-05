Poteau AXYLE® : le poteau à clips le plus résistant du marché grâce à son renfort

DIRICKX, expert de la clôture depuis plus d’un siècle, propose un poteau à clips évolutif et renforçable, spécialement conçu pour répondre aux exigences des projets de sécurisation, même en conditions extrêmes.

Une conception modulaire, pensée pour l’adaptabilité

Le poteau AXYLE® est basé sur une conception évolutive, capable de s'adapter aux contraintes spécifiques de chaque site.

Sa structure peut accueillir des renforts afin de répondre à deux besoins distincts :

Accroître la résistance du poteau face aux tentatives d'intrusion ou aux conditions extrêmes (vents forts, terrains difficiles)

Permettre la pose d'occultants jusqu'à 2 mètres de hauteur en conditions difficiles sans compromettre la stabilité.

Pose simplifiée, sécurité assurée

Le poteau AXYLE® dispose de supports de grille amovible qui facilitent le montage des panneaux rigides, en assurant leur maintien pendant l'installation. Un gain de temps significatif sur le chantier, avec la possibilité de démontage et de réutilisation du support sur le poteau suivant.

Pour renforcer la protection, le poteau AXYLE® est compatible avec des bavolets simples ou doubles, qui permettent l’intégration de systèmes de dissuasion complémentaires tels que du barbelé, de la ronce ou du concertina.

Une solution pensée pour l’évolution des besoins

Le renfort du poteau AXYLE® peut être installé :

en première monte, pour anticiper les contraintes techniques,

en deuxième monte, en renforcement d’une clôture existante,

Points forts du poteau AXYLE® :

Structure renforçable : améliore la résistance mécanique du poteau face aux conditions extrêmes (vents violents, terrains difficiles) et renforce la solidité contre les tentatives d’intrusion.

améliore la résistance mécanique du poteau face aux conditions extrêmes (vents violents, terrains difficiles) et renforce la solidité contre les tentatives d’intrusion. Occultation haute performance : possibilité d’ajouter des occultants jusqu’à 2 mètres de hauteur, y compris en zone 4 (zones très exposées aux vents forts, notamment en bord de mer).

possibilité d’ajouter des occultants jusqu’à 2 mètres de hauteur, y compris en zone 4 (zones très exposées aux vents forts, notamment en bord de mer). Installation facilitée : supports de grille démontables pour simplifier la pose et permettre la réutilisation des panneaux.

supports de grille démontables pour simplifier la pose et permettre la réutilisation des panneaux. Haute sécurisation : compatibilité avec bavolets simples, doubles et dispositifs de dissuasion. Clips métalliques inviolables, posés avec la pince AXYLE®, pour une fixation ultra sécurisée. Multitude de poses possibles : à sceller, sur platines (voir détails dans les caractéristiques techniques), pose en redan ou en applique.

Matériaux (détail) :