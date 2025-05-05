Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Poteau AXYLE® : le poteau à clips le plus résistant du marché grâce à son renfort

Partager le produit
DIRICKX

DIRICKX, expert de la clôture depuis plus d’un siècle, propose un poteau à clips évolutif et renforçable, spécialement conçu pour répondre aux exigences des projets de sécurisation, même en conditions extrêmes.

Une conception modulaire, pensée pour l’adaptabilité

Le poteau AXYLE® est basé sur une conception évolutive, capable de s'adapter aux contraintes spécifiques de chaque site.
Sa structure peut accueillir des renforts afin de répondre à deux besoins distincts : 

  • Accroître la résistance du poteau face aux tentatives d'intrusion ou aux conditions extrêmes (vents forts, terrains difficiles)
  • Permettre la pose d'occultants jusqu'à 2 mètres de hauteur en conditions difficiles sans compromettre la stabilité. 

Pose simplifiée, sécurité assurée

Le poteau AXYLE® dispose de supports de grille amovible qui facilitent le montage des panneaux rigides, en assurant leur maintien pendant l'installation. Un gain de temps significatif sur le chantier, avec la possibilité de démontage et de réutilisation du support sur le poteau suivant. 

Pour renforcer la protection, le poteau AXYLE® est compatible avec des bavolets simples ou doubles, qui permettent l’intégration de systèmes de dissuasion complémentaires tels que du barbelé, de la ronce ou du concertina.

Une solution pensée pour l’évolution des besoins

Le renfort du poteau AXYLE® peut être installé :

  • en première monte, pour anticiper les contraintes techniques,
  • en deuxième monte, en renforcement d’une clôture existante, 

Points forts du poteau AXYLE® :

  • Structure renforçable : améliore la résistance mécanique du poteau face aux conditions extrêmes (vents violents, terrains difficiles) et renforce la solidité contre les tentatives d’intrusion.
  • Occultation haute performance : possibilité d’ajouter des occultants jusqu’à 2 mètres de hauteur, y compris en zone 4 (zones très exposées aux vents forts, notamment en bord de mer).
  • Installation facilitée : supports de grille démontables pour simplifier la pose et permettre la réutilisation des panneaux.
  • Haute sécurisation : compatibilité avec bavolets simples, doubles et dispositifs de dissuasion. Clips métalliques inviolables, posés avec la pince AXYLE®, pour une fixation ultra sécurisée. Multitude de poses possibles : à sceller, sur platines (voir détails dans les caractéristiques techniques), pose en redan ou en applique.

Matériaux (détail) :

  • Feuillard d'acier galvanisé
  • Poteau plastifié haute adhérence polyester

Fiche technique

Caractéristiques techniques

1. Dimensions :
Longueurs : de 1,00 m à 3,80 m
Section : 80 x 45 mm

2. Structure :
Poteau à clips
Résistance supplémentaire grâce aux renforts

3. Installation :
À sceller (scellement court ou long)
Sur platine (soudée et à manchon)
Sur platine équerre (soudée et à manchon)
Sur platine décentrée soudée
Pose en redan, en applique, adaptée aux terrains en pente

4. Finition :
Coloris standard : Vert 6005, Gris 7016, Gris 7035, Gris 7030, Noir 9005, Blanc 9010
Options : finitions texturées, revêtement "Protect+"

5. Durabilité :
Feuillard en acier galvanisé
Garantie 10 ans anti-corrosion
Fabrication Française

6. Caractéristique spécifique :
Pose à l'avancement avec clips plastiques (pour petits linéaires, démontage/réinstallation faciles)
Clips métalliques pour une fixation inviolable et renforcée

Matériaux

  • Aciers
  • Polyester

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

DIRICKX - Batiweb

DIRICKX, 1er fabricant français de clôtures et portails depuis plus de 100 ans. DIRICKX...

Le Bas Rocher
53800 CONGRIER
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.