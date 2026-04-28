NOUVEAU : Portillon AXIS® LINE

Le concept AXIS® Line s’enrichit : découvrez le nouveau portillon

Pensée comme une solution globale d’aménagement extérieur, le concept AXIS® Line continue de s’étoffer avec l’arrivée d’un nouveau portillon assorti, venant compléter harmonieusement les éléments existants : poteau AXIS® Line, inspiré du pooteau AXIS®, le poteau à encoches le plus résistant du marché, et les lames bois 32 mm.

Fabriqué en acier intégrant 20 % de matière recyclée, il répond aux exigences actuelles en matière de responsabilité environnementale tout en garantissant robustesse et longévité.

Une conception modulaire pour s’adapter à tous les chantiers

Le portillon AXIS® Line a été conçu pour offrir une grande liberté d’installation. Il est disponible en 4 configurations, afin de s’adapter aussi bien aux projets neufs qu’en rénovation :

Portillon avec poteaux et remplissage lames bois 32 mm : solution complète, prête à poser

Portillon avec remplissage lames bois, sans poteaux : idéal pour une pose entre piliers béton existants

Portillon avec poteaux, sans remplissage : pour une personnalisation du remplissage

Portillon sans remplissage ni poteaux : solution minimaliste pour intégration sur supports existants

Cette modularité permet de répondre à une grande diversité de configurations tout en conservant une cohérence esthétique avec l’ensemble de la gamme.

Matériaux (détail) :