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NOUVEAU : Portillon AXIS® LINE

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Le concept AXIS® Line s’enrichit : découvrez le nouveau portillon

Pensée comme une solution globale d’aménagement extérieur, le concept AXIS® Line continue de s’étoffer avec l’arrivée d’un nouveau portillon assorti, venant compléter harmonieusement les éléments existants : poteau AXIS® Line, inspiré du pooteau AXIS®, le poteau à encoches le plus résistant du marché, et les lames bois 32 mm.

Fabriqué en acier intégrant 20 % de matière recyclée, il répond aux exigences actuelles en matière de responsabilité environnementale tout en garantissant robustesse et longévité.

Une conception modulaire pour s’adapter à tous les chantiers

Le portillon AXIS® Line a été conçu pour offrir une grande liberté d’installation. Il est disponible en 4 configurations, afin de s’adapter aussi bien aux projets neufs qu’en rénovation :

  • Portillon avec poteaux et remplissage lames bois 32 mm : solution complète, prête à poser
  • Portillon avec remplissage lames bois, sans poteaux : idéal pour une pose entre piliers béton existants
  • Portillon avec poteaux, sans remplissage : pour une personnalisation du remplissage
  • Portillon sans remplissage ni poteaux : solution minimaliste pour intégration sur supports existants

Cette modularité permet de répondre à une grande diversité de configurations tout en conservant une cohérence esthétique avec l’ensemble de la gamme.

Matériaux (détail) :

  • Acier galvanisé + plastifié polyester

Fiche technique

Caractéristiques techniques

4 hauteurs disponibles : 1,20 m / 1,60 m / 1,80 m / 2,00 m
Passage utile : 1 m
Deux types de pose : sur platines soudées et à sceller
Garantie 10 ans anti-corrosion
4 versions disponibles
2 coloris disponibles : RAL 9005 et RAL 7016

Matériaux

  • Aciers

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
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