NOUVEAU : Portillon AXIS® LINE
Le concept AXIS® Line s’enrichit : découvrez le nouveau portillon
Pensée comme une solution globale d’aménagement extérieur, le concept AXIS® Line continue de s’étoffer avec l’arrivée d’un nouveau portillon assorti, venant compléter harmonieusement les éléments existants : poteau AXIS® Line, inspiré du pooteau AXIS®, le poteau à encoches le plus résistant du marché, et les lames bois 32 mm.
Fabriqué en acier intégrant 20 % de matière recyclée, il répond aux exigences actuelles en matière de responsabilité environnementale tout en garantissant robustesse et longévité.
Une conception modulaire pour s’adapter à tous les chantiers
Le portillon AXIS® Line a été conçu pour offrir une grande liberté d’installation. Il est disponible en 4 configurations, afin de s’adapter aussi bien aux projets neufs qu’en rénovation :
- Portillon avec poteaux et remplissage lames bois 32 mm : solution complète, prête à poser
- Portillon avec remplissage lames bois, sans poteaux : idéal pour une pose entre piliers béton existants
- Portillon avec poteaux, sans remplissage : pour une personnalisation du remplissage
- Portillon sans remplissage ni poteaux : solution minimaliste pour intégration sur supports existants
Cette modularité permet de répondre à une grande diversité de configurations tout en conservant une cohérence esthétique avec l’ensemble de la gamme.
Matériaux (détail) :
- Acier galvanisé + plastifié polyester
Fiche technique
Caractéristiques techniques
4 hauteurs disponibles : 1,20 m / 1,60 m / 1,80 m / 2,00 m
Passage utile : 1 m
Deux types de pose : sur platines soudées et à sceller
Garantie 10 ans anti-corrosion
4 versions disponibles
2 coloris disponibles : RAL 9005 et RAL 7016
Matériaux
- Aciers
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
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- Aménagement extérieur
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