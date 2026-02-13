Linon : texture lin pour espaces chaleureux
La collection Linon s’inspire du tissage irrégulier et de la texture authentique du lin pour créer des espaces chaleureux et accueillants.
La palette de 24 coloris offre un éventail allant des bruns texturés aux gris subtils et beiges intemporels, enrichis d’accents pastel. Neuf nuances naturelles évoquent la simplicité brute, tandis que les autres teintes permettent de structurer les espaces avec des scénarios de zoning audacieux. Linon Unity élargit la gamme avec 6 multicolores expressifs, pour une liberté créative totale.
Matériaux (détail) :
- Textile
- Fibres synthétiques
- PVC (pour envers EcoBase)
- Colorants
- Liants
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Disponible en 24 coloris
Efficacité acoustique
Absorption phonique : 0,15 aw
Envers standard Ecobase® composée de 91 % de matières recyclées et biosourcées
Contient du fil en nylon 75 % recyclé
100 % recyclable avec 63,9 % de contenu recyclé
Certification Cradle to Cradle® niveau argent
Fabriqué en Europe
Sous-couches acoustiques SoundMaster® disponibles en option
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Sports et loisirs
- Tertiaire
