Linon : texture lin pour espaces chaleureux

La collection Linon s’inspire du tissage irrégulier et de la texture authentique du lin pour créer des espaces chaleureux et accueillants.

La palette de 24 coloris offre un éventail allant des bruns texturés aux gris subtils et beiges intemporels, enrichis d’accents pastel. Neuf nuances naturelles évoquent la simplicité brute, tandis que les autres teintes permettent de structurer les espaces avec des scénarios de zoning audacieux. Linon Unity élargit la gamme avec 6 multicolores expressifs, pour une liberté créative totale.

Matériaux (détail) :