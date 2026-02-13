Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Linon : texture lin pour espaces chaleureux

Partager le produit
TARKETT

La collection Linon s’inspire du tissage irrégulier et de la texture authentique du lin pour créer des espaces chaleureux et accueillants.

La palette de 24 coloris offre un éventail allant des bruns texturés aux gris subtils et beiges intemporels, enrichis d’accents pastel. Neuf nuances naturelles évoquent la simplicité brute, tandis que les autres teintes permettent de structurer les espaces avec des scénarios de zoning audacieux. Linon Unity élargit la gamme avec 6 multicolores expressifs, pour une liberté créative totale.

Matériaux (détail) :

  • Textile
  • Fibres synthétiques
  • PVC (pour envers EcoBase)
  • Colorants
  • Liants

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Disponible en 24 coloris
Efficacité acoustique
Absorption phonique : 0,15 aw
Envers standard Ecobase® composée de 91 % de matières recyclées et biosourcées
Contient du fil en nylon 75 % recyclé
100 % recyclable avec 63,9 % de contenu recyclé
Certification Cradle to Cradle® niveau argent
Fabriqué en Europe
Sous-couches acoustiques SoundMaster® disponibles en option

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire

Fichiers à télécharger

Fichier PDF Télécharger
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
TARKETT - Batiweb

Fondé en 1886, Tarkett est l'un des leaders mondiaux du secteur des revêtements...

1 Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200
92919 Paris La Défense Cedex
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.