Linon Unity : dalles de moquette effet lin naturel

La collection Linon s’inspire du tissage irrégulier et de la texture authentique du lin pour créer des espaces chaleureux et accueillants.

Aujourd’hui, les possibilités créatives sont encore plus vastes : Linon et Linon Unity réunissent une palette combinée de 30 coloris — neutres, accents et multicolores nuancés — conçus pour fonctionner en parfaite harmonie. Cette diversité permet de mixer, associer et composer librement, selon l’identité de chaque projet. Linon Unity élargit la gamme avec 6 multicolores expressifs, pour une liberté créative totale.

Matériaux (détail) :