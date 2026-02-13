Linon Unity : dalles de moquette effet lin naturel
La collection Linon s’inspire du tissage irrégulier et de la texture authentique du lin pour créer des espaces chaleureux et accueillants.
Aujourd’hui, les possibilités créatives sont encore plus vastes : Linon et Linon Unity réunissent une palette combinée de 30 coloris — neutres, accents et multicolores nuancés — conçus pour fonctionner en parfaite harmonie. Cette diversité permet de mixer, associer et composer librement, selon l’identité de chaque projet. Linon Unity élargit la gamme avec 6 multicolores expressifs, pour une liberté créative totale.
Matériaux (détail) :
- Textile
- Fibres recyclées
- Matière BioBase/EcoBase
- PVC (support de moquette)
- Colorants textiles
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Disponible en 6 coloris
Efficacité acoustique
Absorption phonique : 0,15 aw
Envers standard Ecobase® composée de 91 % de matières recyclées et biosourcées
Contient du fil en nylon 75 % recyclé
100 % recyclable avec 63 % de contenu recyclé
Certification Cradle to Cradle® niveau argent
Fabriqué en Europe
Sous-couches acoustiques SoundMaster® disponibles en option
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Hôtel et restaurant
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Fichiers à télécharger
Hétérogène U3 U4 acoustique : Tapiflex, excellence, génius et platinium
Les revêtements de sol hétérogènes acoustiques Tarkett proposent des solutions designs, dotées d'une couche intermédiaire en mousse pour réduire la transmission...
Hétérogène U3 U4 compact : Acczent, essential, excellence, genius et platinium
Les revêtements de sol hétérogènes de Tarkett sont une solution design et polyvalente, idéale dans les zones à fort trafic, telles que les écoles ou les...
ELEGANCE RIGID 55 : lames et dalles rigides à cliquer fabriquées en Europe
La solution de revêtement de sol vinyle à cliquer, Elegance Rigid 55, est idéale pour les projets de rénovation rapide dans des zones à faible trafic commercial telles...
Rigid Herringbone : Lames et dalles rigides en PVC
Sublimez vos espaces intérieurs avec une touche d'élégance intemporelle grâce à notre nouvelle collection Rigid Herringbone. Alliant le motif classique en bâton...
Dalles de moquettes Airmaster®
Les dalles de moquette DESSO Airmaster Classic sont conçues pour améliorer la qualité de l'air intérieur dans nos environnements professionnels en capturant et en retenant...
iD Square Loose-Lay : conçu pour les espaces de bureaux
Fabriquée en France, la collection iD Square Loose-Lay est une solution de revêtement de sol haute performance adaptée aux exigences des lieux de travail modernes. Grâce à...
Revêtement de sol PVC homogène iQ Surface
La collection de revêtements de sol en vinyle iQ Surface est une solution innovante offrant de formidables opportunités à tous les designers et architectes. Les coloris de la collection...
TX Neo Life : sol européen acoustique R10 recyclé
Fabriquée en Europe, la collection TX Neo Life conjugue performances techniques, environnementales et esthétique, adaptées à l’habitat. Son efficacité acoustique...
Lino Materiale : linoléum naturel au liège
La collection Lino Materiale met en valeur le liège, un ingrédient clé de la recette originale depuis sa création. Ce revêtement de sol biosourcé associe des...
iD Comfort Acoustic : sol vinyle modulaire en pose poissée
Fabriqué en France, iD Comfort Acoustic associe facilité de pose, design, confort acoustique et durabilité. Sa pose poissée, associée à des lames et dalles...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
L'actualité de la marque
Les vidéos de la marque
Comment lire les passeports environnementaux pour obtenir des certifications de bâtiments durables ?
Dans cette vidéo instructive, nous vous guidons à travers la lecture des passeports environnementaux.
Développez vos objectifs avec le programme de collecte et de recyclage ReStart® de Tarkett
Rejoignez le programme ReStart® pour donner une seconde vie à vos revêtements de sol en fin d'usage et éviter que les matériaux ne finissent à la décharge ou à l’incinération.