REuse : le nouveau service de recyclage HIRSCH Isolation

Le polystyrène expansé est le deuxième isolant le plus utilisé en France. Il a un impact environnemental positif sur l’intégralité de son cycle de vie car c’est un des rares isolants 100% recyclable. En tant que ressource, il paraît tout à fait indispensable de récupérer les chutes de chantier issues des découpes ainsi que les anciens panneaux lors des rénovations afin de leur donner une nouvelle vie.



En mettant en place dès 2011 le premier service de récupération de déchets PSE sur chantier, HIRSCH Isolation a été le pionnier de la démarche de recyclage PSE en France. HIRSCH Isolation innove encore avec REuse, en s’associant au Réseau National des Recycleurs de Polystyrène (RNRP) qui met en place des circuits courts de collecte de polystyrène expansé et une valorisation efficace et durable des déchets.



Les sacs récupérés auprès des entreprises, ou massifiés chez les distributeurs, sont amenés à l’usine ou à l’atelier de recyclage du réseau partenaire le plus proche. Par ailleurs, un travail de maillage local auprès de déchetteries est également mené afin d’éviter l’enfouissement. L’entreprise assure ainsi une continuité du service au plus proche du chantier. Ce nouveau partenariat a le double avantage de massifier le service de collecte et de réduire l’impact CO 2 lié au transport.



REuse est le service de récupération de PSE HIRSCH Isolation visant à le recycler et à le réintroduire dans le processus de fabrication. Inscrit dans notre démarche Durable et Responsable, ce process s’organise comme suit :

Un chef de marché HIRSCH Isolation rencontre le distributeurs, l’entreprise de pose et les accompagne dans le choix du système de collecte et de tri adéquat pour ses chutes de polystyrène expansé (PSE). En effet, le premier contact s’effectuera toujours avec un de nos chefs de marché, attribué selon votre emplacement géographique.

Une formation pour les équipes de l’entreprise de pose sur les bons gestes de tri à réaliser sur chantier pour garantir l’efficacité du service est mise en place. Un rendez-vous sera donc fixé pour qu’elles soient formées au tri des chutes, assimilent le fonctionnement de REuse et optimisent les résultats. L’objectif restant de vous faire gagner du temps et de garder le chantier organisé.

Une charte de reprise des chutes de PSE devra être signée par l’entreprise avec le chef de marché. Par la suite, pour la livraison des sacs ou encore leur collecte, vous resterez en contact avec votre/vos assistant(e)s commercial(e)s.

Les objectifs de la démarche sont multiples mais essentiellement environnementaux et organisationnels :