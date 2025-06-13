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Mortier élastique d'imperméabilisation MAPELASTIC

MAPEI France

Mortier élastique bicomposant destiné à la protection et l'imperméabilisation du béton.

Les + produits :

  • Facile à appliquer, projetable ou spatulable
  • Forme un revêtement souple et imperméable
  • Protège le béton contre la carbonatation et la corrosion des armatures
  • Excellente résistance aux sulfates, aux chlorures et CO2

Labels et certifications (détail) :

  • EC1 Plus

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Consistance : plastique - spatulable
Couleur : gris ou gris clair
Rapport de la gâchée : composant A : composant B = 3:1
Durée pratique d'utilisation (à + 20 °C) : 1 heure
Température d'application : de + 8 °C à + 35 °C
Consommation : à la spatule : 1,7 kg/m2/mm d'épaisseur - Par projection : 2,2 kg/m2/mm d'épaisseur
Conditionnement : Kits de 16 et 32 kg
Stockage : composant A : 12 mois / composant B : 24 mois dans un local tempéré à l'abri de l'humidité

Matériaux

  • Mortiers

Labels et certifications

  • Normes CE

Divers

Protection et imperméabilisation de constructions en béton, enduits et chapes en ciment.
Quelques exemples d’application :
Imperméabilisation de bassins en béton destinés à la récupération des eaux.
Imperméabilisation de salles de bains, douches, balcons, terrasses, piscines, etc. avant la pose d’un carrelage.
Imperméabilisation de plaques de plâtre, d'enduits ou de surfaces cimentaires, de blocs de ciment légers et de contreplaqués de qualité marine.
Ragréage souple de structures en béton de faible épaisseur, et soumises à des légères déformations (par ex. panneaux préfabriqués).
Protection des enduits ou des bétons présentant des fissurations dues au phénomène de retrait, contre l'infiltration d'eau et des agents agressifs présents dans l’atmosphère.
Protection des piles et tabliers de ponts, des viaducs routiers et ferroviaires en béton réparés avec les produits de la gamme Mapegrout Zero, ainsi que des structures en béton dont l'enrobage des armatures est insuffisant.
Protection des structures en béton exposées à l’action de l’eau de mer et aux agressions chimiques telles que les sels de déverglaçage, les sulfates, les chlorures, l'anhydrite carbonique, etc.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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