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Colle acrylique ULTRABOND ECO V4 SP universelle

MAPEI France

Colle acrylique universelle hautes performances

Les + produits :

  • Spéciale revêtements "nerveux" : LVT, caoutchouc, sols sportifs 
  • Prise rapide 
  • Excellente résistance au cisaillement 
  • Préconisée par les fabricants 
  • Collage de PVC sur PVC 
  • Sans solvant (selon TRGS 610) : à très faible émission de COV

Labels et certifications (détail) :

  • EC1 Plus
  • Blauer Eegel

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Couleur : beige clair
Température d’application : de + 12°C à + 30°C
Temps de gommage : 10 à 20 minutes (supports absorbants), 30 à 40 minutes (supports non absorbants)
Temps ouvert : 30 à 40 minutes
Ouverture au passage : 3 à 5 heures
Mise en service : après 24 à 48 heures
Consommation : 200 à 450 g/m²
Conditionnement : seaux de 5 et 14 kg
Stockage : 12 mois en emballage d'origine fermé non entamé et en local tempéré

Matériaux

  • Chimie du bâtiment

Labels et certifications

  • COV A+

Divers

Adhésif en dispersion aqueuse spécifiquement adapté au collage de revêtements de sol en PVC et en caoutchouc, ainsi que comme adhésif universel pour tous les types de revêtements de sols souples courants.
Convient pour des applications en sol et mur intérieur.
Convient sur les surfaces planes et absorbantes ; les systèmes de chauffage par le sol.
Il peut être utilisé pour les charges statiques et dynamiques, y compris les charges intenses, dans les environnements résidentiels et commerciaux (par exemple dans les hôpitaux, les centres commerciaux, les aéroports, etc.) ; les contraintes exercés par les chaises à roulettes conformément à la norme EN 12529.
Convient aussi pour le collage de revêtements dimensionnellement stables sur supports non absorbants grâce à son poissant résiduel.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

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