Colle acrylique ULTRABOND ECO V4 SP universelle

Adhésif en dispersion aqueuse spécifiquement adapté au collage de revêtements de sol en PVC et en caoutchouc, ainsi que comme adhésif universel pour tous les types de revêtements de sols souples courants.

Convient pour des applications en sol et mur intérieur.

Convient sur les surfaces planes et absorbantes ; les systèmes de chauffage par le sol.

Il peut être utilisé pour les charges statiques et dynamiques, y compris les charges intenses, dans les environnements résidentiels et commerciaux (par exemple dans les hôpitaux, les centres commerciaux, les aéroports, etc.) ; les contraintes exercés par les chaises à roulettes conformément à la norme EN 12529.

Convient aussi pour le collage de revêtements dimensionnellement stables sur supports non absorbants grâce à son poissant résiduel.