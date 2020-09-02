Colle acrylique ULTRABOND ECO V4 SP universelle
Colle acrylique universelle hautes performances
Les + produits :
- Spéciale revêtements "nerveux" : LVT, caoutchouc, sols sportifs
- Prise rapide
- Excellente résistance au cisaillement
- Préconisée par les fabricants
- Collage de PVC sur PVC
- Sans solvant (selon TRGS 610) : à très faible émission de COV
Labels et certifications (détail) :
- EC1 Plus
- Blauer Eegel
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Couleur : beige clair
Température d’application : de + 12°C à + 30°C
Temps de gommage : 10 à 20 minutes (supports absorbants), 30 à 40 minutes (supports non absorbants)
Temps ouvert : 30 à 40 minutes
Ouverture au passage : 3 à 5 heures
Mise en service : après 24 à 48 heures
Consommation : 200 à 450 g/m²
Conditionnement : seaux de 5 et 14 kg
Stockage : 12 mois en emballage d'origine fermé non entamé et en local tempéré
Matériaux
- Chimie du bâtiment
Labels et certifications
- COV A+
Divers
Adhésif en dispersion aqueuse spécifiquement adapté au collage de revêtements de sol en PVC et en caoutchouc, ainsi que comme adhésif universel pour tous les types de revêtements de sols souples courants.
Convient pour des applications en sol et mur intérieur.
Convient sur les surfaces planes et absorbantes ; les systèmes de chauffage par le sol.
Il peut être utilisé pour les charges statiques et dynamiques, y compris les charges intenses, dans les environnements résidentiels et commerciaux (par exemple dans les hôpitaux, les centres commerciaux, les aéroports, etc.) ; les contraintes exercés par les chaises à roulettes conformément à la norme EN 12529.
Convient aussi pour le collage de revêtements dimensionnellement stables sur supports non absorbants grâce à son poissant résiduel.
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Les tags associés
- PVC
- Mapei
- Colle
- Caoutchouc
- Sols sportifs
- Afficher plus
Mortier joint ciment ULTRACOLOR PLUS en 40 coloris
Mortier de jointoiement hautes performances, à prise et séchage rapides, anti-efflorescences, pour la réalisation de joints jusqu'à 20 mm. À effet perlant (technologie...
KERAPOXY EASY DESIGN, mortier époxy pour collage et joint en 41 coloris
Mortier époxy bicomposant colle (R2T) et joint (RG), décoratif, antiacide, pour le collage et le jointoiement jusqu'à 15 mm de largeur. Les + produits : Joint décoratif Aspect...
KERAFIX HP SPECIAL TERRASSE, mortier colle amélioré pour terrasse
Mortier colle amélioré C2E destiné à la pose de carrelage, de pierre naturelle, de dallage en sol intérieur (locaux P3 au plus) et extérieur Les + produits : Idéal...
Mortier colle amélioré à consistance variable KERAFLEX
Mortier colle amélioré C2TE / C2EG hautes performances, à consistance variable (normale ou fluide), destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et...
Mortier de scellement et calage MAPEFILL F
Mortier de scellement et de calage hautes performances à retrait compensé. Les + produits : Résistances mécaniques exceptionnelles Haute adhérence à...
Grille de sécurité pour planchers surélevés PP LEVEL GRID
Grille de sécurité pour planchers surélevés Le système PP level GRID est utilisé en combinaison avec des socles pour offrir un degré supplémentaire...
Mortier élastique d'imperméabilisation MAPELASTIC
Mortier élastique bicomposant destiné à la protection et l'imperméabilisation du béton. Les + produits : Facile à appliquer, projetable ou spatulable Forme...
Système de cales et d'entretoises MAPELEVEL PROWDG SYSTEM
Système de nivellement à cales, conçu pour une utilisation avec une pince, pour les carreaux de céramique et les dalles de pierre. Les + produits : Pose facile,...
Produit de nettoyage ULTRACARE HD CLEANER
Produit de nettoyage concentré alcalin très performant pour éliminer la saleté organique incrustée et le gras de nombreuses surfaces. Nettoie en profondeur et prépare...
Primaire d'adhérence ECO PRIM T PLUS F
Primaire d'adhérence pour supports peu ou non poreux. Les + produits : Spécial supports peu absorbants ou fermés Prêt à l'emploi Sans solvant...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
L'actualité de la marque
Les vidéos de la marque
MAPELASTIC AQUADEFENSE EVO : l’étanchéité sous carrelage rapide et certifiée !
MAPEI France présente MAPELASTIC AQUADEFENSE EVO, un système d’étanchéité sous carrelage prêt à l’emploi, qualifié pour assurer l’étanchéité dans tous types de locaux humides privatifs ou collectifs, au...
Notre nouvelle gamme MAPEI de mortiers de réparation PLANITOP
Bâtiment, travaux spéciaux, génie civil… notre gamme PLANITOP répond à tous vos projets, même les plus grands !