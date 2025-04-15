Option "Prêt à poser" pour autoportants ALLIX® : Gain de temps et installation facilité

DIRICKX, 1er fabricant français de clôtures et portails, lance l’option « Prêt à poser » pour simplifier et sécuriser l’installation des portails autoportants ALLIX®.

L’option « Prêt à poser » répond aux exigences de gain de temps et de sécurité des professionnels, en facilitant la manutention des portails autoportants ALLIX®

Avec le « Prêt à poser », DIRICKX simplifie la pose grâce à un pré-montage en usine : platines et roues porteuses intégrées à la poutre, poteau guide et motorisation assemblés, et barre d’écartement assurant un alignement immédiat.

Résultat :gain de temps, sécurité renforcée et installation facilité et accessible, .

Découvrez l'option prêt à poser en vidéo.