Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Option "Prêt à poser" pour autoportants ALLIX® : Gain de temps et installation facilité

Partager le produit
DIRICKX

DIRICKX, 1er fabricant français de clôtures et portails, lance l’option « Prêt à poser » pour simplifier et sécuriser l’installation des portails autoportants ALLIX®.

L’option « Prêt à poser » répond aux exigences de gain de temps et de sécurité des professionnels, en facilitant la manutention des portails autoportants ALLIX® 

Avec le « Prêt à poser », DIRICKX simplifie la pose grâce à un pré-montage en usine : platines et roues porteuses intégrées à la poutre, poteau guide et motorisation assemblés, et barre d’écartement assurant un alignement immédiat. 

Résultat :gain de temps, sécurité renforcée et installation  facilité et accessible,  .

Découvrez l'option prêt à poser en vidéo.

Vidéo du produit

Fiche technique

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

DIRICKX - Batiweb

DIRICKX, 1er fabricant français de clôtures et portails depuis plus de 100 ans. DIRICKX...

Le Bas Rocher
53800 CONGRIER
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.