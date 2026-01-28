PerfectSense Ambiance : nouvelle finition signature de la Collection et Services 26+ EGGER

La finition laquée PerfectSense Ambiance est la toute dernière innovation dans la famille des solutions laquées PerfectSense. Il s'agit d'une nouvelle génération de produits parmi les produits laqués.

Véritable innovation, cette finition laquée synchronisée au motif minéral confère en effet un caractère visuel et tactile particulièrement réaliste grâce à l'effet mat et brillant qui est parfaitement coordonné avec le décor. Un véritable feu d'artifice pour les sens.

PerfectSense®Ambiance : l'alliance de la fonctionnalité et du design.

La surface majoritairement ultra-mate à l'aspect velouté est dotée d'une propriété anti-traces de doigts. Résistantes à l'abrasion, aux chocs et aux rayures, les solutions PerfectSense Ambiance peuvent être utilisées sur des surfaces horizontales et verticales fortement sollicitées.

Elles se déclinent dans plusieurs lignes de produits complémentaires comme les panneaux, stratifiés et plans de travail permettant de concilier design, fonctionnalité et contraintes techniques.

PerfectSense®Ambiance : un aspect pierre réaliste et élégant.

Nos nouvelles surfaces offrent à la gamme PerfectSense Ambiance un rendu pierre ultra-réaliste, accentué par l'alternance du mat et brillant pour un rendu élégant et moderne. Pour un effet encore plus authentique et naturel, les décors ont été développés en limitant voire évitant toute répétition du motif.

PerfectSense®Ambiance : une alternative à la pierre naturelle.

Pour les projets de design d’intérieur, les solutions laquées PerfectSense Ambiance sont une vraie alternative à la pierre naturelle : marbre ou granit, avec des performances et des caractéristiques de conception identiques ou supérieures.

Authenticité

La qualité des reproductions de nos 3 décors apporte toute l’authenticité recherchée. Les surfaces à la structure profonde apportent un vrai réalisme.

Facilité de transformation

Usinez, appliquez les chants, assemblez et c’est prêt. Nos produits ne nécessitent pas de traitement de surface spécifique.

Résistance à la lumière

Nos produits sont résistants à la lumière ce qui vous permet de garantir une uniformité du décor dans le temps.

Durabilité

Fidèles à notre promesse « Bien plus que du bois », préserver les ressources est une priorité essentielle chez EGGER. Nos actions sont dictées par une gestion durable, de la conservation des ressources à la protection du climat, et contribuent au développement durable. Le travail en circuits fermés est au coeur de notre modèle d'entreprise. Nous utilisons des produits connexes de scierie et du bois de recyclage dans la production de nouveaux produits dérivés du bois de haute qualité. Le bois, une ressource précieuse, absorbe et élimine le CO2 de l'atmosphère. Le carbone est alors stocké dans le bois. Le bois joue donc un rôle important dans la protection de l'environnement.

Qualité de l'air intérieur