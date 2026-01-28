Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

PerfectSense Ambiance : nouvelle finition signature de la Collection et Services 26+ EGGER

Partager le produit
EGGER Panneaux & Décors

La finition laquée PerfectSense Ambiance est la toute dernière innovation dans la famille des solutions laquées PerfectSense. Il s'agit d'une nouvelle génération de produits parmi les produits laqués.

Véritable innovation, cette finition laquée synchronisée au motif minéral confère en effet un caractère visuel et tactile particulièrement réaliste grâce à l'effet mat et brillant qui est parfaitement coordonné avec le décor. Un véritable feu d'artifice pour les sens.

PerfectSense®Ambiance : l'alliance de la fonctionnalité et du design.

La surface majoritairement ultra-mate à l'aspect velouté est dotée d'une propriété anti-traces de doigts. Résistantes à l'abrasion, aux chocs et aux rayures, les solutions PerfectSense Ambiance peuvent être utilisées sur des surfaces horizontales et verticales fortement sollicitées.

Elles se déclinent dans plusieurs lignes de produits complémentaires comme les panneaux, stratifiés et plans de travail permettant de concilier design, fonctionnalité et contraintes techniques.

PerfectSense®Ambiance : un aspect pierre réaliste et élégant.

Nos nouvelles surfaces offrent à la gamme PerfectSense Ambiance un rendu pierre ultra-réaliste, accentué par l'alternance du mat et brillant pour un rendu élégant et moderne. Pour un effet encore plus authentique et naturel, les décors ont été développés en limitant voire évitant toute répétition du motif.

PerfectSense®Ambiance : une alternative à la pierre naturelle.

Pour les projets de design d’intérieur, les solutions laquées PerfectSense Ambiance sont une vraie alternative à la pierre naturelle : marbre ou granit, avec des performances et des caractéristiques de conception identiques ou supérieures.

Authenticité

  • La qualité des reproductions de nos 3 décors apporte toute l’authenticité recherchée. Les surfaces à la structure profonde apportent un vrai réalisme.

Facilité de transformation

  • Usinez, appliquez les chants, assemblez et c’est prêt. Nos produits ne nécessitent pas de traitement de surface spécifique.

Résistance à la lumière

  • Nos produits sont résistants à la lumière ce qui vous permet de garantir une uniformité du décor dans le temps.

Durabilité

  • Fidèles à notre promesse « Bien plus que du bois », préserver les ressources est une priorité essentielle chez EGGER. Nos actions sont dictées par une gestion durable, de la conservation des ressources à la protection du climat, et contribuent au développement durable. Le travail en circuits fermés est au coeur de notre modèle d'entreprise. Nous utilisons des produits connexes de scierie et du bois de recyclage dans la production de nouveaux produits dérivés du bois de haute qualité. Le bois, une ressource précieuse, absorbe et élimine le CO2 de l'atmosphère. Le carbone est alors stocké dans le bois. Le bois joue donc un rôle important dans la protection de l'environnement.

Qualité de l'air intérieur

  • Les produits EGGER certifiés «TÜV PROFiCERT Premium-product interior» sont conformes aux exigences internationales en matière d’émissions.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Décor au rendu authentique grâce à un effet de relief.
Surface veloutée
Propriété anti-traces de doigts
Résistance à l'abrasion, aux chocs et aux rayures
Surface résistante à l'humidité
Hygiène et sécurité alimentaire
Résistance à la lumière
Résistance aux tâches
Résistance à de nombreux agents nettoyants et produits chimiques

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

EGGER Panneaux & Décors - Batiweb

Leader européen de l'industrie des panneaux dérivés du bois et présent...

Avenue d'Albret - BP1
40371 RION DES LANDES CEDEX 1
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.