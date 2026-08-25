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Profilés pour balcons et terrasses CERFIX PROTEC CPGV

MAPEI France

Profilés pour balcons et terrasses

Protec CPGV est un profilé de rive en aluminium laqué, conçu pour protéger et finir les bords extérieurs des terrasses et balcons. Il dispose d’une section verticale visible qui facilite l’écoulement des eaux de pluie depuis la surface carrelée, tout en protégeant le bord du revêtement. Sa partie inclinée perforée permet un drainage supplémentaire de l’eau infiltrée sous les carreaux. Ce profilé convient pour des carreaux jusqu’à 12,5 mm d’épaisseur.

Les + produit :

  • Évacuation de l’eau depuis la surface carrelée sans contact avec la chape.
  • Orifices de drainage pour un écoulement supplémentaire.
  • 5 finitions en accord avec les couleurs tendance des céramiques.
  • Pour carreaux jusqu’à 12,5 mm d’épaisseur.

Matériaux (détail) :

  • Aluminium laqué

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Les profilés sont disponibles en aluminium laqué
5 finitions tendance

Matériaux

  • Aluminium

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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