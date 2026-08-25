Revêtement de sol polyuréthane insonorisant RESITHAN THP

Système de revêtement de sol polyuréthane insonorisant pour bâtiments publics ou privés.

RESITHAN THP est un revêtement composite associant une sous-couche amortissante préfabriquée élastique à des résines polyuréthane coulées aux performances élevées.

Il est spécialement conçu pour les locaux intérieurs dans lesquels le confort et l’amortissement acoustique sont recherchés, tout en conservant une bonne résistance au poinçonnement, à un trafic piétonnier intense et au roulage.

Les + système :