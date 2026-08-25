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Revêtement de sol polyuréthane insonorisant RESITHAN THP

MAPEI France

Système de revêtement de sol polyuréthane insonorisant pour bâtiments publics ou privés.

RESITHAN THP est un revêtement composite associant une sous-couche amortissante préfabriquée élastique à des résines polyuréthane coulées aux performances élevées.
Il est spécialement conçu pour les locaux intérieurs dans lesquels le confort et l’amortissement acoustique sont recherchés, tout en conservant une bonne résistance au poinçonnement, à un trafic piétonnier intense et au roulage.

Les + système

  • Performance acoustique élevée (jusqu’à ΔLw = 19 db)
  • Élasticité
  • Confort
  • Conception sans joint
  • Résistance au trafic
  • Durabilité

Fiche technique

Matériaux

  • Polyuréthane

Divers

RESITHAN THP est destiné aux revêtements des sols de bâtiments publics ou privés, classés au plus U P E C.
Sont visés les bâtiments d’enseignement (universités, lycées, collèges, écoles maternelles…), les bâtiments hospitaliers (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite...), les bureaux, les crèches, médiathèques, ludothèques, etc.
Les finitions disponibles sont variées et permettent d'obtenir au choix une surface : unie ou pailletée ; mate ou satinée ; lisse, texturée ou finement rugueuse.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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