Topfix Large : Store horizontal extérieur pour grandes surfaces

Avec le Topfix Large, Renson enrichit sa gamme de protections solaires horizontales pour verrières, puits de lumière et surfaces vitrées horizontales ou inclinées.

Cette nouvelle génération de store extérieur combine performances élevées, légèreté et simplicité d'installation. Grâce à la technologie Fixscreen®, la toile reste parfaitement tendue et offre une excellente résistance au vent, jusqu'à 120 km/h. Conçu pour couvrir des surfaces jusqu'à 30 m², le Topfix Large est jusqu'à 35 % plus léger que son prédécesseur (le Topfix Max) tout en conservant le même niveau de robustesse.

Développé selon les principes de l'économie circulaire, le Topfix Large intègre de l'aluminium à faible empreinte carbone ainsi que des pièces moulées fabriquées à partir de matériaux recyclés. Cette conception contribue à réduire l'impact environnemental du produit tout en garantissant les performances et la durabilité attendues d'une solution Renson.

Son système de montage innovant réduit considérablement le temps d'installation et facilite les opérations de maintenance. Disponible également en version Solar (dès fin 2026), il contribue à améliorer le confort thermique des bâtiments tout en limitant les besoins en climatisation.

Lauréat du Bronze Award aux Batimat Innovation Awards 2026 dans la catégorie Protection Solaire.

Labels et certifications (détail) :