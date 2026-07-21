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Topfix Large : Store horizontal extérieur pour grandes surfaces

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RENSON

Avec le Topfix Large, Renson enrichit sa gamme de protections solaires horizontales pour verrières, puits de lumière et surfaces vitrées horizontales ou inclinées.

Cette nouvelle génération de store extérieur combine performances élevées, légèreté et simplicité d'installation. Grâce à la technologie Fixscreen®, la toile reste parfaitement tendue et offre une excellente résistance au vent, jusqu'à 120 km/h. Conçu pour couvrir des surfaces jusqu'à 30 m², le Topfix Large est jusqu'à 35 % plus léger que son prédécesseur (le Topfix Max) tout en conservant le même niveau de robustesse.

Développé selon les principes de l'économie circulaire, le Topfix Large intègre de l'aluminium à faible empreinte carbone ainsi que des pièces moulées fabriquées à partir de matériaux recyclés. Cette conception contribue à réduire l'impact environnemental du produit tout en garantissant les performances et la durabilité attendues d'une solution Renson.

Son système de montage innovant réduit considérablement le temps d'installation et facilite les opérations de maintenance. Disponible également en version Solar (dès fin 2026), il contribue à améliorer le confort thermique des bâtiments tout en limitant les besoins en climatisation. 
Lauréat du Bronze Award aux Batimat Innovation Awards 2026 dans la catégorie Protection Solaire.

Labels et certifications (détail) :

  • Classe de vent EN 13561.2004 : 3
  • Bronze Award Batimat Innovation Awards 2026

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Protection solaire horizontale extérieure pour verrières et puits de lumière
Surface jusqu'à 30 m²
Résistance au vent jusqu'à 120 km/h
Technologie Fixscreen® garantissant une toile tendue
Jusqu'à 35 % plus léger que Topfix Max
Installation rapide grâce aux pieds de montage clipsables et réglables
Version motorisée ou Solar disponible (dès fin 2026)
Aluminium à faible empreinte carbone et composants fabriqués à partir de matériaux recyclés
Conception circulaire favorisant la durabilité et la réduction de l'impact environnemental
Compatible avec les exigences RE2020

Matériaux

  • Acrylique
  • Aluminium
  • Polyester

Labels et certifications

  • EN

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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