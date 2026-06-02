Tronic 4600 T : chauffe-eau électrique plat
Stockage intelligent d'eau chaude avec double cuve. Idéal en remplacement et rénovation, le Tronic 4600 T est doté de nombreuses fonctions améliorant la performance et les économies d'énergie
- Gain de place
- Durabilité
- Fonctionnement simple
Labels et certifications (détail) :
- B, 15dB intérieur
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau : 40%
Poids : 27,3kg
Hauteur : 875mm
Largeur : 469mm
Epaisseur : 278mm
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
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