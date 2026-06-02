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Tronic 4600 T : chauffe-eau électrique plat

Bosch Home Comfort

Stockage intelligent d'eau chaude avec double cuve. Idéal en remplacement et rénovation, le Tronic 4600 T est doté de nombreuses fonctions améliorant la performance et les économies d'énergie

  • Gain de place
  • Durabilité
  • Fonctionnement simple

Labels et certifications (détail) :

  • B, 15dB intérieur

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau : 40%
Poids : 27,3kg
Hauteur : 875mm
Largeur : 469mm
Epaisseur : 278mm

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
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