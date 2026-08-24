Alterna : ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade

L’ardoise losangée en fibres-ciment ALTERNA est destinée aux applications de toiture et de façade. Déclinée en format 40 × 40 cm et disponible en deux teintes, gris foncé et gris perle, elle séduit par son aspect naturel et la régularité de son calepinage.

Grâce à ses qualités techniques et à sa bonne tenue dans le temps, ALTERNA constitue une solution performante pour l’habillage extérieur des bâtiments. Son esthétique minérale contribue à valoriser les constructions tout en assurant une protection durable de l’enveloppe.

Matériaux (détail) :