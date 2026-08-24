Alterna : ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade
L’ardoise losangée en fibres-ciment ALTERNA est destinée aux applications de toiture et de façade. Déclinée en format 40 × 40 cm et disponible en deux teintes, gris foncé et gris perle, elle séduit par son aspect naturel et la régularité de son calepinage.
Grâce à ses qualités techniques et à sa bonne tenue dans le temps, ALTERNA constitue une solution performante pour l’habillage extérieur des bâtiments. Son esthétique minérale contribue à valoriser les constructions tout en assurant une protection durable de l’enveloppe.
Matériaux (détail) :
- Fibres-ciment
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Dimensions (L x H x P) : 40 x 4 x 40 cm
Largeur : 40 mm
Hauteur : 4 mm
Profondeur : 40 mm
Poids net : 1,26 kg
Diamètre : /
Couleur : Gris foncé / Gris perle
Finition : Surface lisse
Matière : Fibres-ciment
Pays de fabrication : Allemagne
Usage : Couverture / Façade
Classement au feu : A2, s1-d0
Garantie : 15 ans (produit et coloration)
Durée de vie de référence : 50 ans
Labels et certifications
- NF
Divers
Couverture / Façade
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Fichiers à télécharger
Les tags associés
Vertigo Alterna : ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade
Vertigo Alterna est une ardoise rectangulaire en fibres-ciment destinée aux applications de façade et de toiture. Proposée au format 60 × 30 cm, elle est disponible en quatre...
Cedral Click : bardage extérieur en fibres-ciment pose à emboitement
Les lames de bardage Cedral Click pour une pose à emboîtement, offrent une finition plate, moderne et élégante. Elles sont idéales pour les extensions, les nouvelles constructions...
Cedral Lap : bardage extérieur en fibres-ciment pose à recouvrement
Cedral Lap s'inscrit dans le style traditionnel du clin, la pose à recouvrement. C'est l'alternative idéale sans entretien et sans pourriture aux panneaux de bois et au PVC traditionnels....
Tecta : Ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade
L’ardoise TECTA est une ardoise en fibres-ciment haut de gamme, idéale pour la rénovation des toitures et des façades. Conçue pour durer, elle bénéficie...
Kergoat : Ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade
L’ardoise Kergoat est une ardoise en fibres-ciment haut de gamme aux bords épaufrés avec une finition lisse ou relief, idéale pour la rénovation des toitures et des façades....
Pommay : Ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade
L’ardoise Pommay est une ardoise en fibres-ciment aux bords épaufrés avec une finition lisse, idéale pour la rénovation des toitures et des façades, reconnaissable...
Orléane : Ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade
L’ardoise Orléane est une ardoise en fibres-ciment aux bords droits avec une finition lisse, idéale pour la rénovation des toitures et des façades. Disponible en deux...
Vertigo : Ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade
L’ardoise Vertigo est une ardoise en fibres-ciment aux bords droits avec une finition lisse, idéale pour la rénovation des toitures et des façades. Disponible en quatre coloris...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
L'actualité de la marque
Les vidéos de la marque
Pose à cassette des ardoises en fibres-ciment Cedral pour façade
Découvrez la pose à cassette des ardoises en fibres-ciment Cedral, une méthode innovante qui apporte un style moderne et épuré à vos façades.
Pose à Pureau Horizontal des ardoises en fibres-ciment Cedral pour toiture et façade
Découvrez la pose à pureau horizontal des ardoises en fibres-ciment Cedral, une technique qui apporte une esthétique moderne et épurée à vos toitures et façades.