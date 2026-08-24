Vertigo Alterna : ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade
Vertigo Alterna est une ardoise rectangulaire en fibres-ciment destinée aux applications de façade et de toiture. Proposée au format 60 × 30 cm, elle est disponible en quatre coloris : blanc, brun foncé, gris léger et rouge tuile. Son profil aux lignes droites permet de réaliser des enveloppes extérieures au style contemporain.
Résistante aux intempéries et stable dans le temps, elle répond aux exigences des professionnels en matière de performance et de qualité. Son éventail de teintes facilite la personnalisation des projets et contribue à renforcer leur identité architecturale.
Matériaux (détail) :
- Fibres-ciment
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Dimensions (L x H x P) : 60 x 4 x 30 cm
Largeur : 30 mm
Hauteur : 4 mm
Profondeur : 60 mm
Poids net : 1,62 kg
Diamètre : /
Couleur : Blanc, Brun foncé, Gris léger, Rouge tuile
Finition : Surface lisse
Matière : Fibres-ciment
Pays de fabrication : Allemagne
Usage : Couverture / Façade
Classement au feu : A2, s1-d0
Garantie : 15 ans (produit et coloration)
Durée de vie de référence : 50 ans
Labels et certifications
- NF
Divers
Couverture / Façade
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Fichiers à télécharger
Les tags associés
Alterna : ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade
L’ardoise losangée en fibres-ciment ALTERNA est destinée aux applications de toiture et de façade. Déclinée en format 40 × 40 cm et disponible en deux teintes,...
Cedral Click : bardage extérieur en fibres-ciment pose à emboitement
Les lames de bardage Cedral Click pour une pose à emboîtement, offrent une finition plate, moderne et élégante. Elles sont idéales pour les extensions, les nouvelles constructions...
Cedral Lap : bardage extérieur en fibres-ciment pose à recouvrement
Cedral Lap s'inscrit dans le style traditionnel du clin, la pose à recouvrement. C'est l'alternative idéale sans entretien et sans pourriture aux panneaux de bois et au PVC traditionnels....
Tecta : Ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade
L’ardoise TECTA est une ardoise en fibres-ciment haut de gamme, idéale pour la rénovation des toitures et des façades. Conçue pour durer, elle bénéficie...
Kergoat : Ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade
L’ardoise Kergoat est une ardoise en fibres-ciment haut de gamme aux bords épaufrés avec une finition lisse ou relief, idéale pour la rénovation des toitures et des façades....
Pommay : Ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade
L’ardoise Pommay est une ardoise en fibres-ciment aux bords épaufrés avec une finition lisse, idéale pour la rénovation des toitures et des façades, reconnaissable...
Orléane : Ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade
L’ardoise Orléane est une ardoise en fibres-ciment aux bords droits avec une finition lisse, idéale pour la rénovation des toitures et des façades. Disponible en deux...
Vertigo : Ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade
L’ardoise Vertigo est une ardoise en fibres-ciment aux bords droits avec une finition lisse, idéale pour la rénovation des toitures et des façades. Disponible en quatre coloris...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
L'actualité de la marque
Les vidéos de la marque
Pose à cassette des ardoises en fibres-ciment Cedral pour façade
Découvrez la pose à cassette des ardoises en fibres-ciment Cedral, une méthode innovante qui apporte un style moderne et épuré à vos façades.
Pose à Pureau Horizontal des ardoises en fibres-ciment Cedral pour toiture et façade
Découvrez la pose à pureau horizontal des ardoises en fibres-ciment Cedral, une technique qui apporte une esthétique moderne et épurée à vos toitures et façades.