Vertigo Alterna : ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade

Vertigo Alterna est une ardoise rectangulaire en fibres-ciment destinée aux applications de façade et de toiture. Proposée au format 60 × 30 cm, elle est disponible en quatre coloris : blanc, brun foncé, gris léger et rouge tuile. Son profil aux lignes droites permet de réaliser des enveloppes extérieures au style contemporain.

Résistante aux intempéries et stable dans le temps, elle répond aux exigences des professionnels en matière de performance et de qualité. Son éventail de teintes facilite la personnalisation des projets et contribue à renforcer leur identité architecturale.

Matériaux (détail) :