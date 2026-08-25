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Nettoyant liquide ULTRACARE ACID CLEANER

MAPEI France
Nettoyant liquide ULTRACARE ACID CLEANER - Batiweb

Nettoyant liquide concentré à base d'acide

Produit de nettoyage concentré liquide à base acide pour retirer les résidus de joint à base de ciment. Adapté au grès cérame, à la céramique et à toutes les surfaces résistantes à l'acide. Idéal comme nettoyant fin de chantier.

Les + produit :

  • Très efficace pour éliminer les résidus de ciment
  • Ne dégage pas d'émanation
  • Retire les dépôts de calcaire, la rouille et les efflorescences
  • Compatible avec monobrosses

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Couleur : transparent
Consommation : Varie selon la surface à nettoyer, le degré et le type de saleté
Conditionnement : Bidons de 1 et 5 litres
Stockage : 4 ans dans son emballage d’origine

Divers

UltraCare Acid Cleaner convient pour une utilisation sur des matériaux résistants aux acides, tels que le grès cérame, la céramique, les mosaïques de verre, les carreaux de grès, la terre cuite et certaines pierres naturelles.
Le produit élimine les traces de saleté générées lors du jointoiement, telles que les résidus de colle et de joints à base de ciment, et laisse une surface parfaitement propre. Il peut être dilué à différents dosages selon son type d'utilisation.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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