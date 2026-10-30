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Gamme Invisivent : aérateurs à clapet au-dessus du châssis

RENSON

Spécialiste de la ventilation depuis plus de 100 ans, Renson développe des solutions qui contribuent à créer un climat intérieur sain et confortable grâce à un renouvellement continu et maîtrisé de l’air.

La gamme Invisivent assure une amenée naturelle et contrôlée d’air frais directement au niveau de la fenêtre. Installés discrètement au-dessus du châssis, les Invisivents associent qualité de l’air intérieur, confort acoustique et thermique ainsi qu’une intégration architecturale discrète.

La gamme se décline en trois solutions, l’Invisivent Air, l’Invisivent Comfort et l’Invisivent UT, avec différents niveaux de performances et des applications adaptées aux besoins spécifiques de chaque projet.

La technologie I-Flux : un apport d’air maîtrisé pour plus de confort

Les Invisivents bénéficient de la technologie I-Flux, développée par Renson pour optimiser l’amenée naturelle d’air frais tout en limitant les pertes d’énergie.
Cette technologie repose sur trois principes : un clapet autoréglable qui maîtrise le débit d’air malgré les variations de pression dues au vent, la possibilité de régler le débit d’air en fonction des besoins et un flux d’air orienté vers le haut pour favoriser une répartition optimale de l’air frais dans la pièce et limiter la sensation de courant d’air.

1. L’Invisivent Air : une amenée d’air performante et discrète

L’Invisivent Air combine un débit d’air élevé avec une intégration compacte au-dessus de la fenêtre. La gamme comprend les versions Light, Basic et High, permettant notamment d’adapter les performances acoustiques aux exigences du projet.
Selon la version, l’Invisivent Air atteint un débit allant jusqu’à 69,1 m³/h/m sous 20 Pa et un affaiblissement acoustique jusqu’à 40 dB en position ouverte.

2. L’Invisivent Comfort : priorité au confort acoustique

Destiné aux applications résidentielles en rénovation, l’Invisivent Comfort associe une amenée naturelle et contrôlée d’air frais à des performances acoustiques renforcées.
Disponible en versions Basic, High, Ultra et Extreme, l’Invisivent Comfort permet d’atteindre un affaiblissement acoustique de 35 à 48 dB en position ouverte, selon le modèle.
L’Invisivent Comfort se distingue également par sa fonction anti-retour, pour un niveau de confort supplémentaire. Il peut être associé à la Healthbox 3.0 Hygro+ afin de former une solution de ventilation complète et intelligente.

3. L’Invisivent UT : des débits élevés pour le non-résidentiel

Spécifiquement développé pour les applications non résidentielles, l’Invisivent UT répond aux projets nécessitant des débits d’air élevés tout en conservant de bonnes performances acoustiques, thermiques et énergétiques.
Disponible en versions UT et UT High, l’Invisivent UT atteint un débit allant jusqu’à 153,5 m³/h/m sous 20 Pa et un affaiblissement acoustique pouvant atteindre 40 dB en position ouverte.

Une gamme adaptée aux exigences de chaque projet

Avec les Invisivents Air, Comfort et UT, Renson propose une gamme complète d’aérateurs au-dessus du châssis combinant amenée naturelle d’air frais, confort acoustique, performances techniques et intégration discrète.
Avec une hauteur compacte de 65 mm, une déduction de vitrage de 0 mm et des longueurs pouvant atteindre 6 000 mm, les Invisivents s’intègrent discrètement à différentes configurations de menuiseries.
De l’amenée d’air performante au confort acoustique renforcé, jusqu’aux débits élevés nécessaires aux applications non résidentielles, chaque Invisivent apporte une réponse adaptée aux exigences du projet.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Gamme composée de l’Invisivent Air, l’Invisivent Comfort et l’Invisivent UT, avec plusieurs niveaux de performances selon les applications
Technologie I-Flux pour une amenée naturelle et maîtrisée de l’air, avec flux d’air orienté vers le haut pour un confort optimal
Clapet autoréglable permettant de maintenir un débit d’air maîtrisé malgré les variations de pression dues au vent
Fonction anti-retour sur l’Invisivent Comfort
Débit d’air pouvant atteindre 153,5 m³/h/m sous 20 Pa avec l’Invisivent UT High
Performance acoustique en position ouverte comprise entre 31 et 48 dB, selon le modèle
Étanchéité à l’eau jusqu’à 900 Pa en position fermée et jusqu’à 1 200 Pa en version High Rise
Hauteur compacte de 65 mm et 0 mm de déduction de vitrage
Adapté aux châssis de 50 à 202 mm d’épaisseur, avec possibilités supplémentaires sur demande
Longueur maximale de 6 000 mm
Plusieurs possibilités de commande : manuelle, cordelette, tringle ou motorisée

Matériaux

  • Aluminium

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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