Granit Safe.T : sol antidérapant zones humides

TARKETT

Granit Safe.T est une solution de revêtement de sol durable pour les zones humides à fort passage où la sécurité est primordiale.

Ce revêtement antidérapant offre une adhérence sûre pour les pieds nus et chaussés, même lorsqu'il est couvert de savon et d'eau. Pour maintenir une propreté optimale, le traitement de surface SafeT Clean XP le protège des taches et facilite l'entretien. Les choix de couleurs sont spécialement conçus pour coordonner avec les murs et les accessoires du système de salle d'eau.Fait partie d'Aquasens, le concept complet de salle d'eau incluant des sols et des accessoires coordonnés.

Matériaux (détail) :

  • PVC
  • Revêtement de sol plastique
  • Surface antidérapante
  • Matériau homogène
  • Traitement de surface

Fiche technique

Caractéristiques techniques

24 décors possibles
Sols antidérapants : Classe C
Grainage sablé Safetech®
Traitement de surface Safe.T Clean XP
Finition mate
Couche d’usure : 2,00 mm
Grande facilité de nettoyage
Chute de pose et sol recyclable après usage via Restart®
25 % de contenu recyclé
Empreinte carbone : 9,63 kg CO₂e / m²
Sans phtalates
Fabriqué en Suède

Matériaux

  • Plastique
  • PVC

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Santé
  • Tertiaire
  • Autre

TARKETT - Batiweb

Fondé en 1886, Tarkett est l'un des leaders mondiaux du secteur des revêtements...

1 Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200
92919 Paris La Défense Cedex
France

