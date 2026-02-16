Granit Safe.T : sol antidérapant zones humides

Granit Safe.T est une solution de revêtement de sol durable pour les zones humides à fort passage où la sécurité est primordiale.

Ce revêtement antidérapant offre une adhérence sûre pour les pieds nus et chaussés, même lorsqu'il est couvert de savon et d'eau. Pour maintenir une propreté optimale, le traitement de surface SafeT Clean XP le protège des taches et facilite l'entretien. Les choix de couleurs sont spécialement conçus pour coordonner avec les murs et les accessoires du système de salle d'eau.Fait partie d'Aquasens, le concept complet de salle d'eau incluant des sols et des accessoires coordonnés.

Matériaux (détail) :