ICONIK Pro 70 : sol PVC confort et adhérence

TARKETT

ICONIK Pro 70 propose une collection raffinée de sols vinyles aux décors chaleureux et naturels, avec des designs bois, béton et céramique pour créer un environnement rassurant et convivial. ICONIK Pro 70 est un revêtement antidérapant offrant de bonnes performances dans les zones où la résistance au glissement est essentielle.

ICONIK Pro 70 améliore la perception visuelle et le bien-être des résidents en maisons de soins, puisque plus de 70 % des couleurs de la gamme présentent un LRV (valeur de réflexion lumineuse) compris entre 20 et 40 %. ICONIK Pro 70 offre également de bonnes propriétés acoustiques avec une réduction sonore de 14 dB, et est disponible en formats de 2, 3 et 4 mètres, permettant une installation sans raccord pour s’adapter à tous les espaces.

Matériaux (détail) :

  • PVC vinyle hétérogène
  • Couche décor imprimée
  • Couche d’usure transparente
  • Matière plastique

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Fabriqué en Allemagne
Bon équilibre entre performances et prix
LRV entre 20640% pour un meilleur confort visuel
Idéal pour les zones à fort trafic
Facile à entretenir

Matériaux

  • Plastique
  • PVC

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé

