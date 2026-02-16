Podcast
ICONIK EcoTex : sol vinyle envers textile performant

TARKETT

La collection ICONIK EcoTex Vinyl Rolls est une solution de revêtement de sol abordable pour une rénovation facile.

Son envers textile spécial permet de masquer les petites imperfections des supports irréguliers, tout en offrant un confort thermique et acoustique supplémentaire pour créer une atmosphère chaleureuse. Grâce à notre traitement de surface Extreme Protection, votre sol est facile à nettoyer et à garder beau.

Matériaux (détail) :

  • PVC
  • Couche décor imprimée

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Fabriqué en Allemagne
Envers textile pour une rénovation facile
Épaisseur totale de 2,0 mm avec couche d'usure de 0,15 mm
Réduction sonore de 15 dB
Très résistant aux éraflures, aux rayures et aux taches
Garantie de 5 ans

Matériaux

  • PVC

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle

