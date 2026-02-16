ICONIK EcoTex : sol vinyle envers textile performant

La collection ICONIK EcoTex Vinyl Rolls est une solution de revêtement de sol abordable pour une rénovation facile.

Son envers textile spécial permet de masquer les petites imperfections des supports irréguliers, tout en offrant un confort thermique et acoustique supplémentaire pour créer une atmosphère chaleureuse. Grâce à notre traitement de surface Extreme Protection, votre sol est facile à nettoyer et à garder beau.

Matériaux (détail) :