ICONIK LifeTex : sol vinyle élégant et résistant
Si vous recherchez un sol élégant et abordable, avec une large gamme de styles inspirants et de designs réalistes, alors le sol vinyle ICONIK LifeTex est fait pour vous.
Idéal pour la rénovation, son envers textile corrige les petites imperfections des supports irréguliers tout en offrant un confort inégalé. Grâce à notre traitement de surface Extreme Protection, votre sol est particulièrement résistant et facile à nettoyer tout en restant beau.
Matériaux (détail) :
- PVC vinyle hétérogène
- Couche décor imprimée
- Couche d’usure transparente
- Matière plastique
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Fabriqué en Europe
Décors uniques en bois, pierre et décors intégralement imprimés
Effet ultra mat pour un design très réaliste
Épaisseur totale de 2,6 mm avec couche d'usure de 0,20 mm
Envers textile pour une rénovation facile
Très résistant aux éraflures, aux rayures et aux taches
Garantie de 10 ans
Matériaux
- Plastique
- PVC
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
Fichiers à télécharger
