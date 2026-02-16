ICONIK LifeTex : sol vinyle élégant et résistant

Si vous recherchez un sol élégant et abordable, avec une large gamme de styles inspirants et de designs réalistes, alors le sol vinyle ICONIK LifeTex est fait pour vous.

Idéal pour la rénovation, son envers textile corrige les petites imperfections des supports irréguliers tout en offrant un confort inégalé. Grâce à notre traitement de surface Extreme Protection, votre sol est particulièrement résistant et facile à nettoyer tout en restant beau.

Matériaux (détail) :