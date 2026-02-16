ICONIK Confort : accessibilité, durabilité et confort

Proposée dans une large gamme de designs et de couleurs intemporels, la collection ICONIK Confort offre un équilibre parfait entre accessibilité et durabilité.

Sa surface renforcée la rend résistante à l’usure quotidienne, tandis que son épaisseur globale réduit les bruits de 20 dB. Grâce à notre traitement de surface Extreme Protection, votre sol est facile à nettoyer et à garder beau.

Matériaux (détail) :