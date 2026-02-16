Podcast
ICONIK Confort : accessibilité, durabilité et confort

TARKETT

Proposée dans une large gamme de designs et de couleurs intemporels, la collection ICONIK Confort offre un équilibre parfait entre accessibilité et durabilité.

Sa surface renforcée la rend résistante à l’usure quotidienne, tandis que son épaisseur globale réduit les bruits de 20 dB. Grâce à notre traitement de surface Extreme Protection, votre sol est facile à nettoyer et à garder beau.

Matériaux (détail) :

  • PVC vinyle hétérogène
  • Couche décor imprimée
  • Couche d’usure transparente
  • Matière plastique
  • Couche acoustique

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Fabriqué en Europe
Épaisseur totale de 3,0 mm avec couche d'usure de 0,25 mm
Excellente réduction sonore de 20 dB
Excellent confort sous le pied
Motifs ludiques
Résistant aux éraflures, aux rayures et aux taches
Garantie de 15 ans

Matériaux

  • Plastique
  • PVC

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle

Fichiers à télécharger

TARKETT - Batiweb

Fondé en 1886, Tarkett est l'un des leaders mondiaux du secteur des revêtements...

1 Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200
92919 Paris La Défense Cedex
France

Plus d'informations


