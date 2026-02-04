ICONIK 2026 : nouveaux rouleaux vinyles résidentiels
Les revêtements vinyles résidentiels ICONIK par Tarkett évoluent pour vous offrir encore plus de style et de praticité.
Avec 35 nouveaux designs (et 314 au total), la collection combine confort, isolation acoustique (jusqu’à 20 dB) et durabilité, tout en affirmant notre engagement pour des produits responsables.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Fabriqué en Europe
Large choix de modèles parmi les plus vendus
Sensation de moelleux
Excellente réduction sonore jusqu'à 20 dB
Garantie jusqu'à 15 ans en fonction des gammes
Facile à installer et à entretenir
Matériaux
- PVC
Familles d'ouvrage
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Confort
- Revêtement
- Design
- Résidentiels
- PVC
- Vinyles
