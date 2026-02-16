ICONIK ResistTex : sol vinyle rénovation facile

La collection de sols vinyles ICONIK ResistTex pour la maison est la solution idéale pour une rénovation facile.

Son envers textile spécial permet de masquer les petites imperfections des supports irréguliers, tout en offrant un confort thermique et acoustique supplémentaire pour créer un intérieur chaleureux. Cette collection propose une abondance de couleurs, motifs et textures pour sublimer votre maison, en reproduisant la beauté des designs minéraux, céramiques ou même bois. Grâce à notre traitement de surface Extreme Protection, votre sol est facile à nettoyer et à garder beau.

Matériaux (détail) :