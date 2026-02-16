Podcast
iD Inspiration Loose-Lay : sol rénovation rapide

TARKETT

Idéal pour la rénovation rapide, le revêtement iD Inspiration Loose-Lay nécessite peu de préparation du support grâce à son épaisseur et son envers antidérapant.

Le motif en chevrons breveté empêche le sol de glisser et permet une installation facile qui ne nécessite pas d’adhésif pour les petites surfaces. Il peut être installé en une journée et la zone peut être remise en trafic immédiatement. Il est tout aussi facile à enlever sans endommager le support. Avec sa large gamme de 29 bois élégants, de minéraux tendances et de designs artistiques, iD Inspiration Loose-Lay permet une grande variété de combinaisons pour réaliser des intérieurs au style moderne épuré.

Matériaux (détail) :

  • PVC vinyle hétérogène
  • Matière plastique
  • Couche décor imprimée
  • Support antidérapant
  • Couche d’usure transparente

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Véritable solution de pose libre
Installation très rapide et durable
Envers antidérapant breveté
Excellente stabilité dimensionnelle
29 design et 4 formats
Facile à entretenir grâce à son traitement de surface TopClean XP™

Matériaux

  • Plastique
  • PVC

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Santé
  • Tertiaire

