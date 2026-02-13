iQ Toro SC : sol conducteur pour zones sensibles

Idéal pour conduire les charges électrostatiques et protéger ainsi les équipements sensibles (salle blanche, blocs d'opération, radiologie, informatique, électronique...), iQ Toro SC offre une résistance électrique transversale ≤106 Ω (EN 1081).

Un simple lustrage à sec suffit pour restaurer son aspect d’origine en lui offrant une plus grande longévité. iQ Toro SC est composé d’un décor non directionnel et de 14 coloris qui s’harmonisent avec les couleurs d’iQ Granit, iQ Granit Acoustic et iQ Granit SD et qui ont les mêmes codes NCS. iQ Toro SC est 100% recyclable même en fin d’usage.

Matériaux (détail) :