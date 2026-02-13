Rigid Herringbone : Lames et dalles rigides en PVC

Sublimez vos espaces intérieurs avec une touche d'élégance intemporelle grâce à notre nouvelle collection Rigid Herringbone.

Alliant le motif classique en bâton rompu à une durabilité et une résistance à l'eau exceptionnelles, cette collection est idéale pour un large champs d'applications (classe 23/33). Que ce soit pour un logement, une chambre d'hôtel, un restaurant, un hall d'entrée ou un petit magasin, il s'adapte à tous les usages avec style. Son design intemporel, ses performances acoustiques et sa robustesse en font le choix idéal pour ceux qui recherchent l’alliance parfaite entre esthétique et fonctionnalité.

Matériaux (détail) :