Rigid Herringbone : Lames et dalles rigides en PVC
Sublimez vos espaces intérieurs avec une touche d'élégance intemporelle grâce à notre nouvelle collection Rigid Herringbone.
Alliant le motif classique en bâton rompu à une durabilité et une résistance à l'eau exceptionnelles, cette collection est idéale pour un large champs d'applications (classe 23/33). Que ce soit pour un logement, une chambre d'hôtel, un restaurant, un hall d'entrée ou un petit magasin, il s'adapte à tous les usages avec style. Son design intemporel, ses performances acoustiques et sa robustesse en font le choix idéal pour ceux qui recherchent l’alliance parfaite entre esthétique et fonctionnalité.
Matériaux (détail) :
- PVC (sol rigide)
- Composite
- Bois style visuel (oak / chêne)
- Couche d’usure
- Matériau acoustique intégré
Fiche technique
Caractéristiques techniques
8 designs
Construction durable et résistante pour un usage résidentiel et commercial léger
Sous-couche intégrée pour une réduction du bruit d'impact de 18 dB
Étanche, imperméable
R10 et résistant à l'humidité
Faible entretien pour des environnements polyvalents
20 % de contenu recyclé
Garantie commerciale 10 ans
Matériaux
- PVC
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
Hétérogène U3 U4 acoustique : Tapiflex, excellence, génius et platinium
Les revêtements de sol hétérogènes acoustiques Tarkett proposent des solutions designs, dotées d'une couche intermédiaire en mousse pour réduire la transmission...
Hétérogène U3 U4 compact : Acczent, essential, excellence, genius et platinium
Les revêtements de sol hétérogènes de Tarkett sont une solution design et polyvalente, idéale dans les zones à fort trafic, telles que les écoles ou les...
ELEGANCE RIGID 55 : lames et dalles rigides à cliquer fabriquées en Europe
La solution de revêtement de sol vinyle à cliquer, Elegance Rigid 55, est idéale pour les projets de rénovation rapide dans des zones à faible trafic commercial telles...
iD INSPIRATION Click HT 70, sol à système de clic vertical pour les bâtiments publics ou des centres commerciaux
La gamme iD Inspiration Click offre une installation plus rapide et simple grâce à son système de clic vertical. iD Inspiration Click High Traffic 70 est très adapté...
iD INSPIRATION Click Solid 55, sol semi-rigide avec système de clic vertical pour les commerces ou bureaux
La gamme iD Inspiration Click offre une installation plus rapide et simple grâce à son système de click vertical. Nous avons renforcé la rigidité des nos références...
iD INSPIRATION Click Solid 30, sol semi-rigide avec système de clic vertical pour le résidentiel
La gamme iD Inspiration Click offre une installation plus rapide et simple grâce à son système de click vertical. Nous avons renforcé la rigidité des nos références...
Revêtement de sol PVC hétérogène U2S TX Habitat
Familles, animaux de compagnie, déménagements successifs, sont autant d’occasions pour cette nouvelle gamme de démontrer sa résistance. Plus de problèmes de bruits...
LinoWall : du lino même sur les murs
Le LinoWall est le seul linoléum approuvé et certifié qui s'applique sur les murs. Avec une certification incendie B-s2,d0. Notre collection Lino Tarkett est fabriquée...
iQ Natural Acoustic : premier revêtement de sol en vinyle bio-attribué
iQ Natural Acoustic est le premier revêtement de sol au monde en vinyle bio-attribué qui remplace la matière première conventionnelle d’origine fossile par de la matière...
Dalles de moquettes Arable
Écoutez les histoires racontées par la Terre. La conception des dalles de moquette de la nouvelle collection Arable de Desso est ancrée dans la sagesse ancestrale du monde naturel....
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
L'actualité de la marque
Les vidéos de la marque
Comment lire les passeports environnementaux pour obtenir des certifications de bâtiments durables ?
Dans cette vidéo instructive, nous vous guidons à travers la lecture des passeports environnementaux.
Développez vos objectifs avec le programme de collecte et de recyclage ReStart® de Tarkett
Rejoignez le programme ReStart® pour donner une seconde vie à vos revêtements de sol en fin d'usage et éviter que les matériaux ne finissent à la décharge ou à l’incinération.