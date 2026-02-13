Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Rigid Herringbone : Lames et dalles rigides en PVC

Partager le produit
TARKETT

Sublimez vos espaces intérieurs avec une touche d'élégance intemporelle grâce à notre nouvelle collection Rigid Herringbone.

Alliant le motif classique en bâton rompu à une durabilité et une résistance à l'eau exceptionnelles, cette collection est idéale pour un large champs d'applications (classe 23/33). Que ce soit pour un logement, une chambre d'hôtel, un restaurant, un hall d'entrée ou un petit magasin, il s'adapte à tous les usages avec style. Son design intemporel, ses performances acoustiques et sa robustesse en font le choix idéal pour ceux qui recherchent l’alliance parfaite entre esthétique et fonctionnalité.

Matériaux (détail) :

  • PVC (sol rigide)
  • Composite
  • Bois style visuel (oak / chêne)
  • Couche d’usure
  • Matériau acoustique intégré

Fiche technique

Caractéristiques techniques

8 designs
Construction durable et résistante pour un usage résidentiel et commercial léger
Sous-couche intégrée pour une réduction du bruit d'impact de 18 dB
Étanche, imperméable
R10 et résistant à l'humidité
Faible entretien pour des environnements polyvalents
20 % de contenu recyclé
Garantie commerciale 10 ans

Matériaux

  • PVC

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
TARKETT - Batiweb

Fondé en 1886, Tarkett est l'un des leaders mondiaux du secteur des revêtements...

1 Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200
92919 Paris La Défense Cedex
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.