iQ Granit Acoustic : sol vinyle acoustique 15 dB

La collection iQ Granit Acoustic est conçue pour réduire de 15 dB les bruits de chocs, idéal dans les espaces à fortes sollicitations et où le confort est primordial.

Un simple lustrage à sec suffit pour restaurer son aspect d’origine en lui offrant une plus grande longévité.iQ Granit Acoustic est sans biocides et est classé ISO 4 (ISO 14644-1). iQ Granit Acoustic est composée d’un décor semi-directionnels et 24 couleurs identiques à iQ Granit, qui s’harmonisent avec les couleurs d’iQ Eminent. 14 couleurs d’iQ Granit Acoustic ont des codes NCS identiques aux collections iQ Granit, iQ Granit SD, iQ Toro SC et Granit Safe T pour une plus grande polyvalence et faciliter la coordination des bâtiments. iQ Granit Acoustic est désormais disponible en option vinyle bio-attribuée, pour réduire davantage votre impact carbone, et est 100% recyclable même en fin d’usage.

Matériaux (détail) :