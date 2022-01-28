Kit rénovation de porte automatique : solution écologique et économique pour réparer sa porte

Softica, avec plusieurs milliers de portes automatiques en maintenance, de marque Softica et de marques concurrentes, a souhaité proposer à ses clients des alternatives au changement complet de leur porte automatique. Pourquoi en effet repayer une porte complète quand seuls les organes vitaux de la porte dysfonctionnent ? Le bureau d'études Softica a ainsi développé un kit de rénovation universel permettant de moderniser les différentes portes automatiques du marché ! Pourquoi pas la vôtre ?



Atouts produit :

Alternative au changement complet de votre ancienne porte automatique

30 à 40% moins cher que le changement complet de votre porte automatique

Conservation des habillages et des finitions déjà présentes sur votre porte automatique.

Installation moins dérangeante que pour une porte automatique neuve (intervention sur le mécanisme uniquement)

Mise en conformité à la norme EN 16005, à moindre coût

Votre porte automatique neuve comme au 1er jour !

Matériaux :

Ensemble de pièces mécaniques et électroniques permettant la mise en conformité ou la réparation de votre porte automatique.

Labels et Certifications :