Kit rénovation de porte automatique : solution écologique et économique pour réparer sa porte

SOFTICA

Softica, avec plusieurs milliers de portes automatiques en maintenance, de marque Softica et de marques concurrentes, a souhaité proposer à ses clients des alternatives au changement complet de leur porte automatique. Pourquoi en effet repayer une porte complète quand seuls les organes vitaux de la porte dysfonctionnent ? Le bureau d'études Softica a ainsi développé un kit de rénovation universel permettant de moderniser les différentes portes automatiques du marché ! Pourquoi pas la vôtre ?

Atouts produit :

  • Alternative au changement complet de votre ancienne porte automatique
  • 30 à 40% moins cher que le changement complet de votre porte automatique
  • Conservation des habillages et des finitions déjà présentes sur votre porte automatique.
  • Installation moins dérangeante que pour une porte automatique neuve (intervention sur le mécanisme uniquement)
  • Mise en conformité à la norme EN 16005, à moindre coût
  • Votre porte automatique neuve comme au 1er jour !

Matériaux :

  • Ensemble de pièces mécaniques et électroniques permettant la mise en conformité ou la réparation de votre porte automatique.

Labels et Certifications :

  • EN 16005
  • CE
  • CEM
  • C048

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Moteur Brushless nouvelle génération,
Logique électronique conforme à la norme EN 16005,
Système d’entrainement,
2 radars bi-technologie conformes à la norme EN 16005,
Kit batterie
Système anti-panique intrinsèque
Système de verrouillage électromécanique, bistables ou monostables (pour les Etablissements Recevant du Public avec nuitées)

Divers

Application :
Kit de rénovation pour la quasi-totalité des portes automatiques du marché
Permet une rénovation rapide et pérenne de sa porte en ne changeant que les composants de la porte actuellement en place.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Documentation

