Kit rénovation de porte automatique : solution écologique et économique pour réparer sa porte
Softica, avec plusieurs milliers de portes automatiques en maintenance, de marque Softica et de marques concurrentes, a souhaité proposer à ses clients des alternatives au changement complet de leur porte automatique. Pourquoi en effet repayer une porte complète quand seuls les organes vitaux de la porte dysfonctionnent ? Le bureau d'études Softica a ainsi développé un kit de rénovation universel permettant de moderniser les différentes portes automatiques du marché ! Pourquoi pas la vôtre ?
Atouts produit :
- Alternative au changement complet de votre ancienne porte automatique
- 30 à 40% moins cher que le changement complet de votre porte automatique
- Conservation des habillages et des finitions déjà présentes sur votre porte automatique.
- Installation moins dérangeante que pour une porte automatique neuve (intervention sur le mécanisme uniquement)
- Mise en conformité à la norme EN 16005, à moindre coût
- Votre porte automatique neuve comme au 1er jour !
Matériaux :
- Ensemble de pièces mécaniques et électroniques permettant la mise en conformité ou la réparation de votre porte automatique.
Labels et Certifications :
- EN 16005
- CE
- CEM
- C048
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Moteur Brushless nouvelle génération,
Logique électronique conforme à la norme EN 16005,
Système d’entrainement,
2 radars bi-technologie conformes à la norme EN 16005,
Kit batterie
Système anti-panique intrinsèque
Système de verrouillage électromécanique, bistables ou monostables (pour les Etablissements Recevant du Public avec nuitées)
Divers
Application :
Kit de rénovation pour la quasi-totalité des portes automatiques du marché
Permet une rénovation rapide et pérenne de sa porte en ne changeant que les composants de la porte actuellement en place.
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
