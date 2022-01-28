Porte automatique d'intérieur INNOVA, à poser en applique : silence, hygiène et design

La porte automatique intérieure INNOVA, à poser en applique à l'intérieur des bâtiments est silencieuse, esthétique et design. Grâce à sa configuration coulissante, cette porte d'intérieur permet d’économiser de l’espace et de maximiser le confort, tout en donnant une touche moderne à l’aménagement intérieur. Cette gamme de porte automatique d'intérieur existe depuis 2006, mais une 2ème version a été commercialisée en 2015 avec de nombreuses optimisations (motorisation, habillage, pose…).



Atouts produit :

HYGIÈNE : les radars et touches sans contact évitent de toucher des poignées

GAIN D'ESPACE : gain de 1m² par rapport aux portes battantes

SILENCE DE FONCTIONNEMENT : Volume sonore de 45Db max (utilisation d’une courroie lisse (brevetée) et d’une motorisation sans balais ni réducteur)

ACCESSIBILITÉ : personnes âgées, à mobilité réduite ou personnes chargées de dossiers peuvent désormais circuler librement entre les pièces

ISOLATION : thermique et phonique grâce aux portes toujours fermées

CONFORT : passage pratique et sans effort

FIABILITÉ DE FONCTIONNEMENT: l’expertise d’un fabricant de portes automatiques piétonnes au service de l’aménagement d’intérieur

PORTE COULISSANTE CONFORME aux normes EN16005 (low energy), CE et compatibilité électro-magnétique (CEM)

SÉCURITÉ : portes coulissantes manipulables manuellement (même sous tension), peuvent être complétées d’un verrouillage par ventouse

CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES sur mesure par Softica

INNOVATIONS : courroie lisse (brevetée) et moteur Brushless

POSE FACILITÉE par l’utilisation d’un profil raidisseur et de montants latéraux, voir le film de pose en applique de la porte d'intérieur

Matériaux :

Profilés aluminium épaisseur 22, 32 ou 37 mm, finition brut, anodisée ou laquée (nuancier RAL), ou selon choix architecte (habillage bois, vantaux bois massif ou bois alvéolaire…épaisseur max : 40mm)

Vitrage en verre feuilleté simple ou double face ou verre trempé avec suspentes (sans encadrement) selon le besoin avec décorations personnalisées (nous consulter pour pose de films adhésifs, vitrages sablés etc…)

Joints en EPDM

Composants électroniques : plusieurs possibilités de commande d’ouverture de la porte coulissante intérieure électrique (radar, télécommande, touche sans contact…), verrouillage par ventouse

Labels et Certifications :