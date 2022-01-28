Porte automatique d'intérieur INNOVA, à poser en applique : silence, hygiène et design
La porte automatique intérieure INNOVA, à poser en applique à l'intérieur des bâtiments est silencieuse, esthétique et design. Grâce à sa configuration coulissante, cette porte d'intérieur permet d’économiser de l’espace et de maximiser le confort, tout en donnant une touche moderne à l’aménagement intérieur. Cette gamme de porte automatique d'intérieur existe depuis 2006, mais une 2ème version a été commercialisée en 2015 avec de nombreuses optimisations (motorisation, habillage, pose…).
Atouts produit :
- HYGIÈNE : les radars et touches sans contact évitent de toucher des poignées
- GAIN D'ESPACE : gain de 1m² par rapport aux portes battantes
- SILENCE DE FONCTIONNEMENT : Volume sonore de 45Db max (utilisation d’une courroie lisse (brevetée) et d’une motorisation sans balais ni réducteur)
- ACCESSIBILITÉ : personnes âgées, à mobilité réduite ou personnes chargées de dossiers peuvent désormais circuler librement entre les pièces
- ISOLATION : thermique et phonique grâce aux portes toujours fermées
- CONFORT : passage pratique et sans effort
- FIABILITÉ DE FONCTIONNEMENT: l’expertise d’un fabricant de portes automatiques piétonnes au service de l’aménagement d’intérieur
- PORTE COULISSANTE CONFORME aux normes EN16005 (low energy), CE et compatibilité électro-magnétique (CEM)
- SÉCURITÉ : portes coulissantes manipulables manuellement (même sous tension), peuvent être complétées d’un verrouillage par ventouse
- CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES sur mesure par Softica
- INNOVATIONS : courroie lisse (brevetée) et moteur Brushless
- POSE FACILITÉE par l’utilisation d’un profil raidisseur et de montants latéraux, voir le film de pose en applique de la porte d'intérieur
Matériaux :
- Profilés aluminium épaisseur 22, 32 ou 37 mm, finition brut, anodisée ou laquée (nuancier RAL), ou selon choix architecte (habillage bois, vantaux bois massif ou bois alvéolaire…épaisseur max : 40mm)
- Vitrage en verre feuilleté simple ou double face ou verre trempé avec suspentes (sans encadrement) selon le besoin avec décorations personnalisées (nous consulter pour pose de films adhésifs, vitrages sablés etc…)
- Joints en EPDM
- Composants électroniques : plusieurs possibilités de commande d’ouverture de la porte coulissante intérieure électrique (radar, télécommande, touche sans contact…), verrouillage par ventouse
Labels et Certifications :
- EN 16005 low energy
- CE
- CEM
Caractéristiques techniques
DIMENSIONS (HxP) : 95x106mm
POIDS MAX SUSPENDU : 80 kg
CONFIGURATIONS : 1 vantail coulissant (ouverture droite ou gauche) ou 2 vantaux coulissants
PILOTAGE : Motorisation Brushless Softipower Light (sans balais et sans réducteur, alimentation 230V mono, 50/60Hz, à courant continu, 24V, puissance 120W) et platine double micro-processeur
LARGEUR ET HAUTEUR de passage max : Selon poids du vantail, jusque 1600x2200mm
CONSOMMATION À L'ARRÊT : 13W
COMMANDE : Bouton de commande 3 positions (ouvert, fermé, auto)
INNOVATIONS : Motorisation Brushless, courroie lisse (brevetée) et connexion USB, montants latéraux avec brosse intégrée, au droit du passage pour une finition propre, pose facilitée et étanchéité optimisée.
Divers
Application :
Configuration coulissante 1 ou 2 vantaux
Panneaux au choix : vitrés, bois, autres
Couleur RAL au choix
Plusieurs possibilités de commande d’ouverture de la porte coulissante intérieure électrique (radar, télécommande, touche sans contact…), verrouillage par ventouse
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Tertiaire
