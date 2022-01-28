Porte automatique d'intérieur GALINO, en galandage : intégration, silence et standing

3 dimensions standards au choix de la porte coulissante intérieure électrique en galandage GALINO

Pour un passage de 800mm : Vantaux en 830mm, structure totale 1920 x 2180mm

Pour un passage de 900mm : Vantaux en 930mm, structure totale 2120 x 2180mm

Pour un passage de 1000mm : Vantaux en 1030mm, structure totale 2320 x 2180mm

COMPOSITION : Contre-châssis robuste en aluminium, équipé de traverses en acier galvanisé permettant une pose aisée de plaques de BA13 ou de BA18, pour cloisons finales de 110mm maximum avec ossature métallique de 70mm. Composants totalement accessibles (sans dommage à la cloison), intégrés dans le contre-châssis.

POIDS MAX SUSPENDU : 80 kg

CONFIGURATIONS : 1 vantail coulissant

PILOTAGE : Motorisation Brushless Softipower Light (sans balais et sans réducteur, alimentation 230V mono, 50/60Hz, à courant continu, 24V, puissance 120W) et platine double micro-processeur

CONSO A L'ARRÊT : 13W

COMMANDE : Bouton de commande 3 positions (ouvert, fermé, auto)

INNOVATIONS : Motorisation Brushless, courroie lisse (brevetée), bras de liaison amovible (breveté) et connexion USB

Option lumineuse : possibilité d’intégrer sur la tranche du vantail une barrette de LED éclairant un visuel gravé dans le verre. Le rendu est visible sur la vidéo ci-dessus.