Porte automatique d'intérieur GALINO, en galandage : intégration, silence et standing
La porte automatique escamotable GALINO est une porte automatique coulissante, spécialement développée pour les espaces intérieurs et à poser en galandage dans une cloison. Totalement intégrée dans l’agencement intérieur, cette porte électrique d’intérieur surprend par son élégance et son silence. Elle a été développée par Softica dès 2006, puis une 2ème version a été commercialisée en 2015 avec de nombreuses optimisations (motorisation, habillage, pose…). Ces améliorations sont le fruit d'une dizaine d'années de remontées terrain en matière d'installation, de maintenance et d'utilisation.
Atouts produit :
- HYGIÈNE : aucun contact avec des poignées grâces aux radars et touches sans contact
- ESPACE : le vantail coulissant dans la cloison, il n'y a aucun dégagement à prévoir autour de la porte
- FIABILITÉ DE FONCTIONNEMENT: l’expertise d’un fabricant de portes automatiques piétonnes au service de l’aménagement d’intérieur
- SILENCE DE FONCTIONNEMENT : Volume sonore de 45Db max, grâce à l’utilisation innovante et brevetée d’une courroie lisse et d'une motorisation sans balais ni réducteur
- SÉCURITÉ : portes coulissantes manipulables manuellement (même sous tension), peuvent être complétées d’un verrouillage par ventouse
- POSE ET ENTRETIEN FACILITÉS par les parcloses de finition (permet une finition soignée et l’accès à tous les composants sans dommage à la cloison), le poteau de fermeture aimanté (accès carte électronique) et le bras de liaison amovible (accès poulie de renvoi et courroie, dans le galandage)
Matériaux :
- Profilés aluminium épaisseur 22, 32 ou 37 mm ou vantaux bois en 40mm
- Vitrage sablé ou feuilleté ou panneaux pleins
- Joints en EPDM
- Composants électroniques
Labels et Certifications :
- EN 16005 low energy
- CE
- CEM
Caractéristiques techniques
3 dimensions standards au choix de la porte coulissante intérieure électrique en galandage GALINO
Pour un passage de 800mm : Vantaux en 830mm, structure totale 1920 x 2180mm
Pour un passage de 900mm : Vantaux en 930mm, structure totale 2120 x 2180mm
Pour un passage de 1000mm : Vantaux en 1030mm, structure totale 2320 x 2180mm
COMPOSITION : Contre-châssis robuste en aluminium, équipé de traverses en acier galvanisé permettant une pose aisée de plaques de BA13 ou de BA18, pour cloisons finales de 110mm maximum avec ossature métallique de 70mm. Composants totalement accessibles (sans dommage à la cloison), intégrés dans le contre-châssis.
POIDS MAX SUSPENDU : 80 kg
CONFIGURATIONS : 1 vantail coulissant
PILOTAGE : Motorisation Brushless Softipower Light (sans balais et sans réducteur, alimentation 230V mono, 50/60Hz, à courant continu, 24V, puissance 120W) et platine double micro-processeur
CONSO A L'ARRÊT : 13W
COMMANDE : Bouton de commande 3 positions (ouvert, fermé, auto)
INNOVATIONS : Motorisation Brushless, courroie lisse (brevetée), bras de liaison amovible (breveté) et connexion USB
Option lumineuse : possibilité d’intégrer sur la tranche du vantail une barrette de LED éclairant un visuel gravé dans le verre. Le rendu est visible sur la vidéo ci-dessus.
Divers
Configuration coulissante 1 vantail en galandage
Panneaux au choix : vitrés, bois, autres.
Couleur RAL au choix
Plusieurs possibilités de commande d’ouverture de la porte coulissante intérieure électrique (radar, télécommande, touche sans contact…), verrouillage par ventouse
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Tertiaire
