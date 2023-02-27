Porte industrielle : une gamme complète pour vos bâtiments industriels, logistiques et commerciaux

La gamme Industrie de Softica vise à répondre à tous les besoins des commerçants et industriels en matière de fermetures.

La gamme se compose de portes rapides, de portes sectionnelles, de rideaux métalliques (pare-flamme et coupe-feu), d'équipements et d'accessoires de quai.

Atouts gamme :

GAMME COMPLÈTE

DISTRIBUTION EXCLUSIVE des marques GLG (Italie) et A1S (Grande-Bretagne)

des marques GLG (Italie) et A1S (Grande-Bretagne) ÉQUIPE INDUSTRIE DÉDIÉE sur Rhône-Alpes pour la pose et la maintenance, sur le reste de la France pour la vente et le conseil

Détail des portes et équipements industriels disponibles :

Porte industrielle :

Porte souple rapide à empilement et enroulable ou spécifique (agro-alimentaire, salle blanche...),

Porte sectionnelle manuelle, motorisée ou automatisée,

Rideau pare-flamme textile, rideau métallique (pare-flamme ou coupe-feu), sur-mesure jusqu'à 9 x 9 ml

Équipement de quai :

Tunnel de chargement

SAS de quai (standard, en mousse ou gonflable)

Niveleur de quai (à lèvre basculante ou télescopique)

Butoirs de quai (à caoutchouc, à lamelles, mobile et en acier)

Table élévatrice

Modèle de quai anti-écrasement

Mini rampe de quai hydraulique

Accessoires de quai :

Guide roues / cale roue

Cale de surélévation

Lampe de quai à LED

Rampe de quai fixe ou mobile, manuelle ou motorisée

Barrière pivotante pour quai

Matériaux (détail) :

Acier galva ou Inox ou PVC alimentaire

Bâche simple ou isolante, panneaux isolants

Textile Kevlar tissé

Laine de roche

Labels & Certifications (détail) :