Porte industrielle : une gamme complète pour vos bâtiments industriels, logistiques et commerciaux

SOFTICA

La gamme Industrie de Softica vise à répondre à tous les besoins des commerçants et industriels en matière de fermetures.

La gamme se compose de portes rapides, de portes sectionnelles, de rideaux métalliques (pare-flamme et coupe-feu), d'équipements et d'accessoires de quai.

Atouts gamme :

  • GAMME COMPLÈTE
  • DISTRIBUTION EXCLUSIVE des marques GLG (Italie) et A1S (Grande-Bretagne)
  • ÉQUIPE INDUSTRIE DÉDIÉE sur Rhône-Alpes pour la pose et la maintenance, sur le reste de la France pour la vente et le conseil

Détail des portes et équipements industriels disponibles :

Porte industrielle :

  • Porte souple rapide à empilement et enroulable ou spécifique (agro-alimentaire, salle blanche...),
  • Porte sectionnelle manuelle, motorisée ou automatisée,
  • Rideau pare-flamme textile, rideau métallique (pare-flamme ou coupe-feu), sur-mesure jusqu'à 9 x 9 ml

Équipement de quai :

  • Tunnel de chargement
  • SAS de quai (standard, en mousse ou gonflable)
  • Niveleur de quai (à lèvre basculante ou télescopique)
  • Butoirs de quai (à caoutchouc, à lamelles, mobile et en acier)
  • Table élévatrice
  • Modèle de quai anti-écrasement
  • Mini rampe de quai hydraulique

Accessoires de quai :

  • Guide roues / cale roue
  • Cale de surélévation
  • Lampe de quai à LED
  • Rampe de quai fixe ou mobile, manuelle ou motorisée
  • Barrière pivotante pour quai

Matériaux (détail)

  • Acier galva ou Inox ou PVC alimentaire
  • Bâche simple ou isolante, panneaux isolants
  • Textile Kevlar tissé
  • Laine de roche

Labels & Certifications (détail) :

  • EN13241-1
  • EN 1634
  • CE
  • CEM

 

Fiche technique

Matériaux

  • Aciers
  • Inox
  • Laine de roche
  • PVC

Labels et certifications

  • EN
  • Normes CE

Divers

Application : fermeture industrielle et logistique

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
