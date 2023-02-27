Porte industrielle : une gamme complète pour vos bâtiments industriels, logistiques et commerciaux
La gamme Industrie de Softica vise à répondre à tous les besoins des commerçants et industriels en matière de fermetures.
La gamme se compose de portes rapides, de portes sectionnelles, de rideaux métalliques (pare-flamme et coupe-feu), d'équipements et d'accessoires de quai.
Atouts gamme :
- GAMME COMPLÈTE
- DISTRIBUTION EXCLUSIVE des marques GLG (Italie) et A1S (Grande-Bretagne)
- ÉQUIPE INDUSTRIE DÉDIÉE sur Rhône-Alpes pour la pose et la maintenance, sur le reste de la France pour la vente et le conseil
Détail des portes et équipements industriels disponibles :
Porte industrielle :
- Porte souple rapide à empilement et enroulable ou spécifique (agro-alimentaire, salle blanche...),
- Porte sectionnelle manuelle, motorisée ou automatisée,
- Rideau pare-flamme textile, rideau métallique (pare-flamme ou coupe-feu), sur-mesure jusqu'à 9 x 9 ml
Équipement de quai :
- Tunnel de chargement
- SAS de quai (standard, en mousse ou gonflable)
- Niveleur de quai (à lèvre basculante ou télescopique)
- Butoirs de quai (à caoutchouc, à lamelles, mobile et en acier)
- Table élévatrice
- Modèle de quai anti-écrasement
- Mini rampe de quai hydraulique
Accessoires de quai :
- Guide roues / cale roue
- Cale de surélévation
- Lampe de quai à LED
- Rampe de quai fixe ou mobile, manuelle ou motorisée
- Barrière pivotante pour quai
Matériaux (détail) :
- Acier galva ou Inox ou PVC alimentaire
- Bâche simple ou isolante, panneaux isolants
- Textile Kevlar tissé
- Laine de roche
Labels & Certifications (détail) :
- EN13241-1
- EN 1634
- CE
- CEM
