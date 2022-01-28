Porte automatique cintrée ELIPTICA : du standing et sur-mesure pour votre entrée !

DIMENSIONS MÉCANISME : hauteur mini de 145 mm

POIDS MAX SUSPENDU : 300 kg max (200 kg max pour 1 vantail)



CONFIGURATIONS :

Coulissante cintrée ou ronde 180° : 1 ou 2 vantaux avec 1 ou 2 parois fixes

Coulissante cintrée ou ronde 360° : 2 ou 4 vantaux avec 2 ou 4 parois fixes



DIAMÈTRES DE CINTRAGE : 180°, 360°…

PILOTAGE : Motorisation Brushless Softipower Touch : sans balais, puissance 300W et platine double micro-processeur

DIAMÈTRE EXT. ET HAUTEUR DE PASSAGE MAX : Selon poids des vantaux, de 1500 à 4500 mm x 2500 mm (au-delà nous consulter)

INNOVATIONS : motorisation Brushless

COMMANDE : Sélecteur tactile multifonctions, télécommande bluetooth ou Smartphone (voir porte automatique connectée)

RÉGLAGES DISPONIBLES : Hauteur vantaux, vitesses, temporisations…

FONCTIONS DISPONIBLES : Auto-apprentissage à l’initialisation, diagnostic SAV, installations, mises à jour et dépannages facilités via le sélecteur tactile

SÉCURITÉS : Ouverture de secours de la porte automatique isolante par système mécanique intrinsèque anti-panique avec boîtier vert et kit batteries, conforme article C048