Porte automatique cintrée ELIPTICA : du standing et sur-mesure pour votre entrée !
La porte automatique cintrée ELIPTICA de Softica, également appelée porte électrique ronde, incurvée ou courbe, est un système d’ouverture automatique impressionnant, spécialement adapté aux besoins de standing et de prestige.
Atouts produit :
- STANDING ET PRESTIGE
- MÉCANISME DE HAUTEUR TRÈS RÉDUITE (145 mm de hauteur)
- CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES sur mesure par Softica
- ÉTUDE DÉTAILLÉE faite par le bureau d'étude Softica (prise de cote, réalisation de plans, définition du cintrage, lancement et suivi de la fabrication)
Matériaux :
- Profilés aluminium épaisseur 32 ou 37 mm
- Vitrage feuilleté, simple ou double face
- Joints en EPDM
- Composants électroniques
Labels et Certifications :
- EN 16005
- CE
- CEM
- C048
Fiche technique
Caractéristiques techniques
DIMENSIONS MÉCANISME : hauteur mini de 145 mm
POIDS MAX SUSPENDU : 300 kg max (200 kg max pour 1 vantail)
CONFIGURATIONS :
Coulissante cintrée ou ronde 180° : 1 ou 2 vantaux avec 1 ou 2 parois fixes
Coulissante cintrée ou ronde 360° : 2 ou 4 vantaux avec 2 ou 4 parois fixes
DIAMÈTRES DE CINTRAGE : 180°, 360°…
PILOTAGE : Motorisation Brushless Softipower Touch : sans balais, puissance 300W et platine double micro-processeur
DIAMÈTRE EXT. ET HAUTEUR DE PASSAGE MAX : Selon poids des vantaux, de 1500 à 4500 mm x 2500 mm (au-delà nous consulter)
INNOVATIONS : motorisation Brushless
COMMANDE : Sélecteur tactile multifonctions, télécommande bluetooth ou Smartphone (voir porte automatique connectée)
RÉGLAGES DISPONIBLES : Hauteur vantaux, vitesses, temporisations…
FONCTIONS DISPONIBLES : Auto-apprentissage à l’initialisation, diagnostic SAV, installations, mises à jour et dépannages facilités via le sélecteur tactile
SÉCURITÉS : Ouverture de secours de la porte automatique isolante par système mécanique intrinsèque anti-panique avec boîtier vert et kit batteries, conforme article C048
Divers
Application :
Configuration coulissante 1, 2 ou 4 vantaux (en mode SAS) avec parties fixes, avec ou sans imposte
Option avec rideau d'air chaud intégré, tapis de sol, faux plafond...
Traverse intermédiaire, soubassement plein, panneaux pleins…
Couleur RAL au choix
Nombreux accessoires disponibles : de verrouillage manuel et/ou électromagnétiques, de commande et sécurisation, digicode, interrupteur à clé, horloge (...)
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Hôtel et restaurant
- Santé
- Tertiaire
