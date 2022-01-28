Dépannage, réparation, maintenance et entretien d'équipements automatiques : portes automatiques, rideaux métalliques…

Softica, en plus de concevoir, fabriquer et installer sa propre gamme de portes automatiques, assure le dépannage et la maintenance d'équipements automatiques. Portes automatiques, barrières automatiques, rideaux métalliques, portes industrielles (…) sont soumis à des conditions extrêmes de fonctionnement, font parfois des millions de cycles et peuvent donc tomber en panne, être la cible de vandalisme… et engager la responsabilité de leur propriétaire en cas de problème grave. Softica est un prestataire de service affuté pour intervenir rapidement et efficacement sur vos équipements !



Pourquoi Softica ?

Softica bénéficie d'une importante expertise technique, d'une présence dans tous les secteurs d'activité et propose des interventions multi-marques et multi-produits, avec réactivité et efficacité.



Maintenance et entretien d'équipements automatiques

La maintenance préventive d’un équipement garantit une plus grande durabilité de celui-ci, une sécurité optimale et un fonctionnement comme au 1er jour. Le contrat de maintenance est par ailleurs une obligation légale depuis 1993, même pendant la durée de la garantie constructeur. Découvrez pourquoi confier votre automatisme à Softica.



Dépannage et réparation d'équipements automatiques

La maintenance curative d’un équipement est parfois nécessaire malgré un entretien régulier de celui-ci. Que vous ayez un contrat de maintenance avec Softica, avec un concurrent ou pas de contrat, un seul réflexe à avoir : appeler le n° unique SAV France de SOFTICA : 04 79 34 54 17



Labels et Certifications :

EN 16005

CE

CEM

C048