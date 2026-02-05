Perfect'mur : enduit de lissage facile
Perfect’mur est un enduit de lissage facile d’application, conçu pour obtenir une finition murale parfaite avant mise en peinture ou pose de revêtement. Adapté aux travaux de rénovation comme aux chantiers neufs, cet enduit permet de corriger efficacement les défauts des murs en effaçant les imperfections jusqu’à 4 mm d’épaisseur.
Sa formulation assure un ponçage facile, limitant les efforts et le temps passé en finition, pour un rendu lisse et homogène. Grâce à son temps de séchage rapide, Perfect’mur permet une remise en peinture dès 8 heures, optimisant l’avancement des travaux.
Conditionné en seaux de 5 kg, 10 kg et 15 kg, il s’adapte à tous les volumes de chantier. Compatible avec la peinture et les revêtements muraux, Perfect’mur constitue une solution fiable pour la préparation des murs, garantissant un support prêt à recevoir les finitions décoratives.
Les avantages de Perfect’mur :
- Finition parfaite
- Efface les imperfections jusqu’à 4 MM
- Ponçage facile
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Type de produit : Enduit de lissage
Application : Lissage et préparation des murs
Finition : Lisse, finition parfaite
Épaisseur maximale : Jusqu’à 4 mm
Ponçage : Facile
Temps de séchage : Environ 4 heures
Délai avant mise en peinture : Environ 8 heures
Revêtements compatibles : Peinture et revêtements muraux
Conditionnement : Seaux de 5 kg,10 kg et 15 kg
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
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