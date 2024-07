Poignées HOPPE pour améliorer l’étanchéité des menuiseries

Équipées d’un insert d’étanchéité en mousse, les poignées AEV de HOPPE sont LA solution permettant de limiter les flux d’air extérieur-intérieur sur la porte d’entrée, la porte-fenêtre ou le balcon d’un bâtiment ou d’une maison.

Pour répondre aux exigences de moyens liés à la perméabilité à l’air du bâtiment, HOPPE a développé une garniture AEV, du nom du test qui caractérise l’étanchéité à l’Air, à l’Eau et au Vent des menuiseries.

Parfaitement invisible, l’insert d’étanchéité en mousse qui est intégré dans la plaque extérieure de la poignée, permet de réduire ainsi considérablement les ponts thermiques et les fuites à l’eau et à l’air :

Une garniture AEV sur plaque large 300M-D réduit le débit de fuite de 27 fois : Classement A*4 E*1050

Une garniture AEV sur plaque étroite 300LMSGL-D réduit le débit de fuite de 20 fois : Classement A*4 E*5A

L’efficacité de ce montage a été testée et certifiée par le C.E.B.T.P (Centre d’Etudes du Bâtiment et des Travaux Publics) selon les critères des normes EN 12202 (perméabilité à l’air) et EN 12208 (étanchéité à l’eau).

Solution d’étanchéité disponible sur les lignes Atlanta, Hamburg, New York et Verona (plaques larges et plaques étroites).

Comme tous les produits de la marque HOPPE, les poignées AEV bénéficient de 10 ans de garantie sur leur fonctionnement mécanique et sont de fabrication européenne.