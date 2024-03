SecuForte® : la poignée de fenêtre de sécurité à verrouillage automatique

SecuForte® = verrouillage automatique de la poignée en position fermée (0°) et oscillo-battante (180°)

Disponible en version standard ou condamnable à clé

S’adapte à tous les types de fenêtre

La poignée de fenêtre SecuForte® se monte très facile

SecuForte® est disponible sur deux lignes phares de la marque (ligne Hamburg et Toulon) et dans plusieurs finitions (aspect argent, apsect argent mat avec revêtement antimicrobien SecuSan®, aspect inox, blanc signalisation, noir mat et)

10 ans de garantie

Fabrication européenne