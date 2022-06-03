HCS®, la poignée de porte tout en un !

Le HOPPE Compact System (ou HCS®) est un système de poignée compact breveté qui combine une poignée de porte, une serrure et différentes fonctions de fermeture et de verrouillage au sein d'un seul et même produit.

Le HOPPE Compact System convient à la construction neuve et à la rénovation : idéal pour le remplacement de serrures tubulaires, tout en conservant les portes en place !

La gamme HCS® permet une multitude d'utilisations pour les portes intérieures (porte en bois, porte en verre et porte en verre avec cadre aluminium).

Avantages du HCS ® :