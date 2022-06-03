ConnexionS'abonner
HCS®, la poignée de porte tout en un !

HOPPE FRANCE

Le HOPPE Compact System (ou HCS®) est un système de poignée compact breveté qui combine une poignée de porte, une serrure et différentes fonctions de fermeture et de verrouillage au sein d'un seul et même produit
Le HOPPE Compact System convient à la construction neuve et à la rénovation : idéal pour le remplacement de serrures tubulaires, tout en conservant les portes en place !

La gamme HCS® permet une multitude d'utilisations pour les portes intérieures (porte en bois, porte en verre et porte en verre avec cadre aluminium).

Avantages du HCS® :

  • Répond aux exigences de la loi Accessibilité du 11 février 2005. Contrairement aux serrures tubulaires, le HCS® peut être utilisé par des personnes ayant des difficultés à saisir ou à faire un geste de rotation du poignet. Il est facilement préhensible et manœuvrable.
  • Permet une nouvelle esthétique tout en conservant les portes actuelles
  • Pose simple et rapide
  • 10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique
  • Fabrication européenne

Fiche technique

Matériaux

  • Aluminium
  • Laiton

Divers

Applications :
Poignée pour tout type de porte intérieure

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Tertiaire
HOPPE FRANCE - Batiweb

Depuis 1952, HOPPE est le spécialiste européen dans la fabrication, le développement...

27 Rue des 3 Frontières
68110 ILLZACH
France

Plus d'informations


