ePoignée de porte FingerScan avec lecteur d'empreintes digitales
HOPPE présente la nouvelle génération de sa ePoignée de porte FingerScan qui permet de "déverrouiller" la porte d'entrée sans clé : le « déverrouillage » et l’ouverture de la porte d’entrée s’effectuent d’un simple geste de la main en posant le doigt sur le lecteur d’empreintes digitales. Aucune clé, carte ou code numérique ne sont nécessaires pour l’ouverture. La perte de vos clés, ou l’oubli de votre code ou encore les tentatives abusives sont ainsi exclus.
La configuration des profils d'utilisateurs se fait via l'application ekey bionyx et permet ainsi une gestion simple des profils d'utilisateurs et offre des fonctions supplémentaires utiles comme la réception de notifications des entrées ou encore l'ouverture à distance de la porte.
Sécurité et confort
Plus besoin d’une clé, d’une carte ou d’un code numérique pour entrer, le doigt suffit. Un revêtement spécial sur le lecteur d’empreintes digitales permet de ne conserver aucunes empreintes sur le lecteur: aucunes copies illicites d’empreintes ne sont possibles.
La configuration des profils d’utilisateurs et la lecture des empreintes digitales s’effectuent à l’aide d’une application pour smartphone. Il est possible de créer jusqu’à 20 profils d’utilisateurs (80 empreintes digitales). L’application ekey bionyx permet entre autre de gérer les autorisations d’entrée, de définir des plages horaires d’entrée personnalisées ou encore de déverrouiller la porte d’entrée à distance. Lorsque la porte est déverrouillée, l’administrateur reçoit une notification et toutes les entrées sont archivées dans un journal.
De nombreux modèles et finitions :
L’ePoignée de porte FingerScan est disponible dans de nombreux modèles : poignées battantes et poignées de sécurité sur plaques avec aileron de tirage.
HOPPE est le seul fabricant européen à proposer des poignées avec aileron de tirage intégrant un lecteur d'empreintes digitales.
Tous ces modèles sont disponibles dans les finitions inox mat et noir mat et répondent ainsi aux tendances design actuelles.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Température de fonctionnement : -25 °C à +70 °C
Indice de protection : garniture de porte IP 44, contrôleur IP 30
Lecteur d’empreinte : capteur d’empreinte digitale capacitif
Taux de fausse acceptation (TFA) = 1:10 000 000
Capacité de mémoire : 20 utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version standard et possibilité d’augmenter le nombre d’utilisateurs en option
Tension d’alimentation serrure motorisée : 10-30V DC
Consommation électrique : max. environ 1,3W
Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A
Durée de commutation : min. 1s / max. 20s
Configuration/contrôle : application ekey bionyx
Produit utilisable uniquement avec l’application ekey bionyx ! (App à télécharger séparément)
Matériaux
- Inox
Divers
Applications :
Porte d'entrée
Familles d'ouvrage
- Maison individuelle
