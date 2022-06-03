ConnexionS'abonner
Poignées de porte et de fenêtre antimicrobiennes SecuSan®

HOPPE FRANCE

Parce qu’une poignée de porte peut être un facteur de transmission d’infections, HOPPE propose une solution dont l’efficacité a été testée et certifiée en laboratoire indépendant : le revêtement antimicrobien SecuSan® !

Disponible sur une gamme de poignées de porte et de fenêtre HOPPE, ce revêtement antimicrobien est fortement préconisé dans les écoles, les cabinets médicaux, les restaurants, les salles de sports… mais également dans les bâtiments résidentiels (maison individuelle, appartement).

SecuSan® est immédiatement efficace contre la prolifération de germes et réduit la croissance des microbes et des bactéries sur la poignée à plus de 99%.

Toutes les poignées avec ce revêtement antimicrobien bénéficient de 10 ans de garantie sur leur fonctionnement mécanique et sont de fabrication européenne.

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

SecuSan® est disponible sur une gamme des poignées de porte, de fenêtre et poignées battantes HOPPE
SecuSan® agit immédiatement contre les germes
SecuSan® résiste durablement à l’usure
Disponible sur 6 designs de poignées (en aluminium ou inox)
Les poignées pour porte intérieure avec revêtement antimicrobien SecuSan® sont également équipées du mécanisme anti-desserrage intégré, carré à montage rapide HOPPE = fixation rapide, durable, sans jeu et en un seul geste de la poignée.
SecuSan® est également disponible sur les poignées de porte Sertos® à résistance extrême, spécialement conçues pour les E.R.P

Matériaux

  • Aluminium
  • Inox

Labels et certifications

  • ISO

Divers

Le revêtement antimicrobien et antibactérien SecuSan® contient des ions d'argent qui sont incorporés dans une structure en vitrocéramique. Ils constituent le principe actif du matériau. Les ions d'argent détruisent les membranes cellulaires des germes, ce qui a pour effet de bloquer la respiration et l'alimentation de la cellule et ainsi d'empêcher la division cellulaire.
Revêtement disponible sur poignées de porte, de fenêtre, set coulissant et poignées battantes (bâton maréchal) HOPPE.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
HOPPE FRANCE - Batiweb

Depuis 1952, HOPPE est le spécialiste européen dans la fabrication, le développement...

27 Rue des 3 Frontières
68110 ILLZACH
France

Plus d'informations


