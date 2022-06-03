Poignées de porte et de fenêtre antimicrobiennes SecuSan®

Parce qu’une poignée de porte peut être un facteur de transmission d’infections, HOPPE propose une solution dont l’efficacité a été testée et certifiée en laboratoire indépendant : le revêtement antimicrobien SecuSan® !

Disponible sur une gamme de poignées de porte et de fenêtre HOPPE, ce revêtement antimicrobien est fortement préconisé dans les écoles, les cabinets médicaux, les restaurants, les salles de sports… mais également dans les bâtiments résidentiels (maison individuelle, appartement).

SecuSan® est immédiatement efficace contre la prolifération de germes et réduit la croissance des microbes et des bactéries sur la poignée à plus de 99%.

Toutes les poignées avec ce revêtement antimicrobien bénéficient de 10 ans de garantie sur leur fonctionnement mécanique et sont de fabrication européenne.