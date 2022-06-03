ConnexionS'abonner
ePoignée de porte HandsFree, l'ouverture main-libre pour porte d'entrée

HOPPE FRANCE

L’ePoignée de porte HandsFree permet d’ouvrir la porte d’entrée sans contact. À l’approche de la porte, un capteur situé dans la poignée battante détecte la présence du transpondeur (taille d’un porte-clé), grâce à un signal crypté.
Un témoin lumineux s’affiche alors sur le sol. Un léger mouvement du pied au-dessus de ce point lumineux déverrouille la serrure motorisée. La porte d’entrée s’ouvre sans avoir à poser ce que l’on a dans les mains, sans contact et en toute simplicité.

Avantages :

  • Déverrouillage sans contact de la serrure
  • Ouverture et accès simplifiés
  • Sécurité élevée
  • Très grande autonomie du transpondeur
  • Raccordement universel de la serrure motorisée
  • Qualité de la marque HOPPE


 

Température de fonctionnement : -20°C à +60°C
Fréquences radioélectriques : 125 kHz / 868 MHz
Cryptage : AES (Advanced Encryption Standard)
Zone de détection du transpondeur : env. 1 m
Tension d’alimentation : 8-24V DC
Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 24V DC, 1,5 A (max.)
Puissance d’émission : 6,3 mW
Puissance absorbée maximale : 0,7 W
Indice de protection : IP 44
Connexion électrique : application universelle (impulsion de commande positive ou négative au choix en fonction de la serrure motorisée)
Transpondeur : 2 exemplaires, avec pile (Type CR 2450)

  • Inox

Applications :
Porte d'entrée

  • Maison individuelle
