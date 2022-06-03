ePoignée de porte HandsFree, l'ouverture main-libre pour porte d'entrée

L’ePoignée de porte HandsFree permet d’ouvrir la porte d’entrée sans contact. À l’approche de la porte, un capteur situé dans la poignée battante détecte la présence du transpondeur (taille d’un porte-clé), grâce à un signal crypté.

Un témoin lumineux s’affiche alors sur le sol. Un léger mouvement du pied au-dessus de ce point lumineux déverrouille la serrure motorisée. La porte d’entrée s’ouvre sans avoir à poser ce que l’on a dans les mains, sans contact et en toute simplicité.

Avantages :

Déverrouillage sans contact de la serrure

Ouverture et accès simplifiés

Sécurité élevée

Très grande autonomie du transpondeur

Raccordement universel de la serrure motorisée

Qualité de la marque HOPPE



