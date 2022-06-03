ePoignée de porte HandsFree, l'ouverture main-libre pour porte d'entrée
L’ePoignée de porte HandsFree permet d’ouvrir la porte d’entrée sans contact. À l’approche de la porte, un capteur situé dans la poignée battante détecte la présence du transpondeur (taille d’un porte-clé), grâce à un signal crypté.
Un témoin lumineux s’affiche alors sur le sol. Un léger mouvement du pied au-dessus de ce point lumineux déverrouille la serrure motorisée. La porte d’entrée s’ouvre sans avoir à poser ce que l’on a dans les mains, sans contact et en toute simplicité.
Avantages :
- Déverrouillage sans contact de la serrure
- Ouverture et accès simplifiés
- Sécurité élevée
- Très grande autonomie du transpondeur
- Raccordement universel de la serrure motorisée
- Qualité de la marque HOPPE
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Température de fonctionnement : -20°C à +60°C
Fréquences radioélectriques : 125 kHz / 868 MHz
Cryptage : AES (Advanced Encryption Standard)
Zone de détection du transpondeur : env. 1 m
Tension d’alimentation : 8-24V DC
Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 24V DC, 1,5 A (max.)
Puissance d’émission : 6,3 mW
Puissance absorbée maximale : 0,7 W
Indice de protection : IP 44
Connexion électrique : application universelle (impulsion de commande positive ou négative au choix en fonction de la serrure motorisée)
Transpondeur : 2 exemplaires, avec pile (Type CR 2450)
Matériaux
- Inox
Divers
Applications :
Porte d'entrée
Familles d'ouvrage
- Maison individuelle
