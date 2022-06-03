Poignées de porte à résistance extrême Sertos®

ConnexionS'abonner
Les poignées de porte utilisées dans les Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) doivent être particulièrement robustes et résistantes. Et c’est exactement ce que garantie l’innovation Sertos® du fabricant de poignées de porte allemand HOPPE.  

Résistance prouvée
Le système de poignée à clipser Sertos® est extrêmement résistant, grâce à son mécanisme de blocage à billes développé par HOPPE. Il a passé le test des 1.000.000 de cycles d’utilisation sans que son fonctionnement n’en soit altéré (test PIVCERT-Plus effectué par le renommé institut de certification allemand Velbert (PIV)). 
Les poignées Sertos® dépassent donc 5 fois les exigences de la norme DIN EN 1906 – catégorie d’utilisation grade 4 (niveau requis pour les E.R.P.)

Applications
Les poignées de porte Sertos® sont idéales pour les bâtiments à fréquentation élevée dont les portes sont soumises à des utilisations fréquentes et violentes comme dans les bureaux, les bâtiments de santé, les écoles, les hôtels, les casernes, les toilettes publiques, … mais aussi les restaurants, les salles de fêtes…

Rapidité de montage mais également de démontage
Ces poignées de porte, spécialement conçues pour les E.R.P, se montent facilement, et se démontent tout aussi aisément ! Le montage ne nécessite aucun outil spécifique.

Et côté design…
HOPPE propose le système de poignée à clipser Sertos® pour une gamme complète de lignes en aluminium et en inox, dont de nombreux grands classiques HOPPE. Les formes en L ou en U sur des rosaces rondes ou carrées sont particulièrement adaptés aux E.R.P.
Cette innovation peut également être dotée du revêtement antimicrobien SecuSan®, une prestation supplémentaire particulièrement intéressante pour les bâtiments publics !

Les poignées de porte Sertos® bénéficient de 10 ans de garantie sur leur fonctionnement mécanique et sont de fabrication européenne.

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Poignées à résistance extrême pour les portes d'E.R.P
Poignées certifiées DIN EN 1906 catégorie d'utilisation grade 4 (testées et dépassent 5 fois les exigences de la norme)
Poignées avec mécanisme de blocage à billes (innovation brevetée)
Carré profilé à lamelle de haute qualité, à faible jeu
Montage & démontage facile
10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique
Fabrication EU

Matériaux

  • Aluminium
  • Inox

Divers

Applications :
Poignées pour porte intérieures E.R.P.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
