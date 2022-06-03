Poignées de porte à résistance extrême Sertos®
Les poignées de porte utilisées dans les Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) doivent être particulièrement robustes et résistantes. Et c’est exactement ce que garantie l’innovation Sertos® du fabricant de poignées de porte allemand HOPPE.
Résistance prouvée
Le système de poignée à clipser Sertos® est extrêmement résistant, grâce à son mécanisme de blocage à billes développé par HOPPE. Il a passé le test des 1.000.000 de cycles d’utilisation sans que son fonctionnement n’en soit altéré (test PIVCERT-Plus effectué par le renommé institut de certification allemand Velbert (PIV)).
Les poignées Sertos® dépassent donc 5 fois les exigences de la norme DIN EN 1906 – catégorie d’utilisation grade 4 (niveau requis pour les E.R.P.).
Applications
Les poignées de porte Sertos® sont idéales pour les bâtiments à fréquentation élevée dont les portes sont soumises à des utilisations fréquentes et violentes comme dans les bureaux, les bâtiments de santé, les écoles, les hôtels, les casernes, les toilettes publiques, … mais aussi les restaurants, les salles de fêtes…
Rapidité de montage mais également de démontage !
Ces poignées de porte, spécialement conçues pour les E.R.P, se montent facilement, et se démontent tout aussi aisément ! Le montage ne nécessite aucun outil spécifique.
Et côté design…
HOPPE propose le système de poignée à clipser Sertos® pour une gamme complète de lignes en aluminium et en inox, dont de nombreux grands classiques HOPPE. Les formes en L ou en U sur des rosaces rondes ou carrées sont particulièrement adaptés aux E.R.P.
Cette innovation peut également être dotée du revêtement antimicrobien SecuSan®, une prestation supplémentaire particulièrement intéressante pour les bâtiments publics !
Les poignées de porte Sertos® bénéficient de 10 ans de garantie sur leur fonctionnement mécanique et sont de fabrication européenne.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Poignées à résistance extrême pour les portes d'E.R.P
Poignées certifiées DIN EN 1906 catégorie d'utilisation grade 4 (testées et dépassent 5 fois les exigences de la norme)
Poignées avec mécanisme de blocage à billes (innovation brevetée)
Carré profilé à lamelle de haute qualité, à faible jeu
Montage & démontage facile
10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique
Fabrication EU
Matériaux
- Aluminium
- Inox
Divers
Applications :
Poignées pour porte intérieures E.R.P.
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Démontage poignées de porte avec carré à montage rapide de HOPPE
Le carré à montage rapide de HOPPE permet de monter rapidement, facilement, sans outils, sans jeu et durablement la poignée sur la porte.
Poignées de porte avec carré à montage rapide de HOPPE
Le carré à montage rapide de HOPPE permet de monter rapidement, facilement, sans outils, sans jeu et durablement la poignée sur la porte.