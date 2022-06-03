Poignées de porte à résistance extrême Sertos®

Les poignées de porte utilisées dans les Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) doivent être particulièrement robustes et résistantes. Et c’est exactement ce que garantie l’innovation Sertos® du fabricant de poignées de porte allemand HOPPE.

Résistance prouvée

Le système de poignée à clipser Sertos® est extrêmement résistant, grâce à son mécanisme de blocage à billes développé par HOPPE. Il a passé le test des 1.000.000 de cycles d’utilisation sans que son fonctionnement n’en soit altéré (test PIVCERT-Plus effectué par le renommé institut de certification allemand Velbert (PIV)).

Les poignées Sertos® dépassent donc 5 fois les exigences de la norme DIN EN 1906 – catégorie d’utilisation grade 4 (niveau requis pour les E.R.P.).

Applications

Les poignées de porte Sertos® sont idéales pour les bâtiments à fréquentation élevée dont les portes sont soumises à des utilisations fréquentes et violentes comme dans les bureaux, les bâtiments de santé, les écoles, les hôtels, les casernes, les toilettes publiques, … mais aussi les restaurants, les salles de fêtes…

Rapidité de montage mais également de démontage !

Ces poignées de porte, spécialement conçues pour les E.R.P, se montent facilement, et se démontent tout aussi aisément ! Le montage ne nécessite aucun outil spécifique.

Et côté design…

HOPPE propose le système de poignée à clipser Sertos® pour une gamme complète de lignes en aluminium et en inox, dont de nombreux grands classiques HOPPE. Les formes en L ou en U sur des rosaces rondes ou carrées sont particulièrement adaptés aux E.R.P.

Cette innovation peut également être dotée du revêtement antimicrobien SecuSan®, une prestation supplémentaire particulièrement intéressante pour les bâtiments publics !

Les poignées de porte Sertos® bénéficient de 10 ans de garantie sur leur fonctionnement mécanique et sont de fabrication européenne.