Poignée de sécurité HOPPE pour porte d'entrée

HOPPE FRANCE

Équiper la porte d’entrée avec une poignée de sécurité constitue à elle seule une sécurité visible et dissuasive ! 

HOPPE propose une large gamme de poignées de sécurité qui protègent la serrure et le cylindre de la porte d’entrée contre les tentatives d’effraction !

Une gamme de poignées répondant à toutes les exigences !
HOPPE, propose une gamme complète de poignées de sécurité qui sont soumises à des tests intensifs et qui peuvent être certifiées selon les normes en vigueur en matière de protection contre les effractions (DIN EN 18257 et RAL-GZ 607/6). Une certification DIN EN 1906 est également disponible pour certain modèle.

Sécurité et design :
HOPPE propose dans sa gamme un large choix de poignées de sécurité en aluminium et en laiton, issues des lignes phares, telles que les lignes Dallas, Hamburg, New York, Stockholm, Tôkyô et Verona. 

Poignées de sécurité disponibles en version aileron de tirage (côté extérieur) et poignée (côté intérieur) ou alors avec des poignées des deux côtés et dans un large panel de finition (argent, aspect inox, noir mat, aspect laiton poli). 

10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique + fabrication EU
Une innovation ayant fait ses preuves.
L’ensemble des poignées de sécurité sont équipées du mécanisme anti-desserrage, le carré à montage rapide de HOPPE = montage rapide, durable, sans jeu et en un seul geste de la poignée sur la porte d'entrée

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Poignées de sécurité avec protecteur de cylindre
Poignées de sécurité équipées du mécanisme anti-desserrage intégré, le carré à montage rapide de HOPPE = montage rapide, durable, sans jeu et en un seul geste
Sécurité visible et dissuasive :
Cylindre profilé = protecteur de cylindre en acier trempé
Plaques = deux sous-embases en zamac
Vis = fixation invisible depuis l’extérieur
10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique
Fabrication européenne

Matériaux

  • Aluminium
  • Inox
  • Laiton

Divers

Applications :
Poignées pour porte d'entrée

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
HOPPE FRANCE - Batiweb

Depuis 1952, HOPPE est le spécialiste européen dans la fabrication, le développement...

27 Rue des 3 Frontières
68110 ILLZACH
France

Plus d'informations


