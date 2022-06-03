Poignée de sécurité HOPPE pour porte d'entrée

Équiper la porte d’entrée avec une poignée de sécurité constitue à elle seule une sécurité visible et dissuasive !

HOPPE propose une large gamme de poignées de sécurité qui protègent la serrure et le cylindre de la porte d’entrée contre les tentatives d’effraction !

Une gamme de poignées répondant à toutes les exigences !

HOPPE, propose une gamme complète de poignées de sécurité qui sont soumises à des tests intensifs et qui peuvent être certifiées selon les normes en vigueur en matière de protection contre les effractions (DIN EN 18257 et RAL-GZ 607/6). Une certification DIN EN 1906 est également disponible pour certain modèle.

Sécurité et design :

HOPPE propose dans sa gamme un large choix de poignées de sécurité en aluminium et en laiton, issues des lignes phares, telles que les lignes Dallas, Hamburg, New York, Stockholm, Tôkyô et Verona.

Poignées de sécurité disponibles en version aileron de tirage (côté extérieur) et poignée (côté intérieur) ou alors avec des poignées des deux côtés et dans un large panel de finition (argent, aspect inox, noir mat, aspect laiton poli).