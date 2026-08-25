Profilé pour angles sortants CERFIXPRO ANGLE

Proangle est un profilé en ‘L’, qui répond à une grande variété d'applications :

Fermeture des angles extérieurs des revêtements muraux en céramique

Jonction des revêtements de sol de même niveau

Finition et protection des bords de marches et plans de travail

Cette gamme offre un large choix de finitions pour répondre à toutes les exigences.