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Profilé pour angles sortants CERFIXPRO ANGLE

MAPEI France
Profilé pour angles sortants CERFIXPRO ANGLE - Batiweb

Profilés pour angles sortants

Les + produit

  • Profilé au design moderne et minimaliste.
  • Il protège les angles des revêtements en carrelage en céramique.
  • Il empêche la coupe maladroite des angles à 45° des carreaux.
  • Disponible en aluminium, acier, laiton et PVC
  • Hauteurs disponibles de 4,5 à 15 mm.
  • Les seize finitions Mapei Color permettent une harmonie parfaite entre les profilés Profilpas et les joints Mapei.
  • Les vingt finitions Trend Colour s'harmonisent parfaitement avec les couleurs les plus tendances dans le monde de la décoration intérieure et du carrelage en céramique.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Les profilés sont disponibles en aluminium, acier inoxydable, laiton et PVC
20 finitions Trend Color, pour un accord parfait avec les céramiques les plus tendances
16 finitions Mapei Color, pour une harmonie parfaite entre profilé et joint

Matériaux

  • Acier inoxydable
  • Aluminium
  • Laiton
  • PVC

Divers

Proangle est un profilé en ‘L’, qui répond à une grande variété d'applications :
Fermeture des angles extérieurs des revêtements muraux en céramique
Jonction des revêtements de sol de même niveau
Finition et protection des bords de marches et plans de travail
Cette gamme offre un large choix de finitions pour répondre à toutes les exigences.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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