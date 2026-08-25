Profilé pour sols en LVT - UNI SYSTEM PLUS Z
Profilés pour sols en LVT
Unisystem Plus Z/ est un profilé conçu pour relier des sols de même hauteur, en bois ou en stratifié. Ces jonctions permettent la dilatation des sols flottants d’une épaisseur comprise entre 6,5 mm et 22,6 mm.
Le système complet se compose d’une base en aluminium, de clips et d’un profilé supérieur disponible en aluminium anodisé ou avec décor Alcrom® Plus. Ces profilés peuvent également être personnalisés grâce à la technologie PDS (Profilpas Digital System), qui permet de créer un profilé de la même couleur que le sol pour un effet parfaitement coordonné.
Les + produit :
- Jonction pour sols en bois ou stratifiés de même hauteur.
- Compatible avec des épaisseurs de 6,5 mm à 22,6 mm.
- Système complet avec base, clips et profilé supérieur.
- Personnalisation possible pour un accord parfait avec le sol.
Matériaux (détail) :
- Aluminium anodisé
- Décor Alcrom® Plus
- Personnalisation via PDS
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Aluminium anodisé
Décor Alcrom® Plus
Personnalisation via PDS
Matériaux
- Aluminium
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
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