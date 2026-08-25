Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Profilé pour sols en LVT - UNI SYSTEM PLUS Z

MAPEI France
Profilé pour sols en LVT - UNI SYSTEM PLUS Z - Batiweb

Profilés pour sols en LVT

Unisystem Plus Z/ est un profilé conçu pour relier des sols de même hauteur, en bois ou en stratifié. Ces jonctions permettent la dilatation des sols flottants d’une épaisseur comprise entre 6,5 mm et 22,6 mm.
Le système complet se compose d’une base en aluminium, de clips et d’un profilé supérieur disponible en aluminium anodisé ou avec décor Alcrom® Plus. Ces profilés peuvent également être personnalisés grâce à la technologie PDS (Profilpas Digital System), qui permet de créer un profilé de la même couleur que le sol pour un effet parfaitement coordonné.

Les + produit :

  • Jonction pour sols en bois ou stratifiés de même hauteur.
  • Compatible avec des épaisseurs de 6,5 mm à 22,6 mm.
  • Système complet avec base, clips et profilé supérieur.
  • Personnalisation possible pour un accord parfait avec le sol.

Matériaux (détail) :

  • Aluminium anodisé
  • Décor Alcrom® Plus
  • Personnalisation via PDS

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Aluminium anodisé
Décor Alcrom® Plus
Personnalisation via PDS

Matériaux

  • Aluminium

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
MAPEI France - Batiweb

Depuis 90 ans, nous construisons un présent pensé pour l’avenir.   Groupe...

29 av Léon Jouhaux
31140 Saint-Alban
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.